Чиновникам обіцяють зростання зарплати до 2030-го року: що не так з ухваленим законопроєктом

Однією з причин високої інфляції у 2024-му році в Нацбанку вважають зростання середньої зарплати в Україні, до якої не дістають зарплати держслужбовців. Для полегшення життя останніх Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 8222, який було подано до парламенту ще у 2022-му році.

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Документ передбачає поступове зростання середньої зарплати держслужбовців протягом 5 років до рівня в 70−90% від зарплат приватного сектора. Також передбачається змінити порядок нарахування зарплати, зокрема, знизити надмірні надбавки, вислугу років і премії, на користь зростання окладу. При цьому, як стверджують автори закону, додаткових видатків із держбюджету не знадобиться, буде достатньо коштів, які виділятимуть на оплату праці чиновників у відповідному році.

Представлене твердження є вельми спірним, адже закон передбачає зростання середньої зарплати чиновників до 70−90% від рівня зарплати в приватному секторі протягом 5 років. Інакше кажучи, зарплати зростатимуть, а з ними й витрати держбюджету на оплату праці. Так, як стверджує «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів підрахувало, що на 2026−2029 роки на зростання зарплат додатково будуть потрібні 82,2 млрд грн.

Водночас не існує точних даних про середню заробітну плату українських держслужбовців сьогодні.

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Так, згідно з даними Державної служби зайнятості, у 4 кварталі 2024 року середня зарплата в категоріях «державне управління, оборона та обов'язкове соціальне страхування» становила 35 731 гривню при середній зарплаті в економіці 24 153 гривні. Утім, така велика сума середньої зарплати безсумнівно досягається за рахунок високих зарплат військовослужбовців, включених до цього переліку.

Середня зарплата у сфері, наприклад, адміністративного та допоміжного управління нижча за середню по країні — 19 452 гривні, але незрозуміло, чи йдеться тут саме про держслужбовців, чи про працівників аналогічних професій приватного сектору, наприклад, бухгалтерів та інших.

Також достеменно невідомі розміри середніх зарплат протягом 5 років, на які розрахована дія закону. Так, Кабінет міністрів передбачав зростання середньої зарплати до 2026-го року до 30 260 гривень, тобто 70% середньої зарплати держслужбовця мали забезпечити йому 21 182 гривні. Однак той самий прогноз КМУ передбачав середню зарплату у 2024-му році на рівні 21 809 гривень, а вийшло 24 153 гривні.

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Зрештою, як повідомляли «ФАКТИ», середня зарплата держслужбовців з-поміж центральних органів влади в листопаді 2023 року коливалася від 65,2 тис. грн до 118,7 тис. грн, що щонайменше майже в 3 рази вище за середню по країні.

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