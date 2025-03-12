Правильні сигнали путіну й Вашингтону: ще одна країна готова відправити своїх миротворців в Україну

Данія, яка фінансує виробництво зброї прямо в Україні, готова взяти участь в європейських миротворчих силах, які можуть бути розміщені в Україні, підтвердив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен після отримання схвалення парламенту, пише The Guardian.

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У коментарях, опублікованих данськими ЗМІ після зустрічі з Комітетом із зовнішньої політики, Расмуссен сказав, що для Європи важливо «надсилати правильні сигнали як путіну, так і Вашингтону».

Жодного конкретного рішення щодо розгортання узгоджено не було. Видання зазначає, що це була скоріше принципова угода щодо того, якщо і коли виникнуть відповідні обставини в рамках угоди про припинення вогню між росією та Україною.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Європа тихо працює над планом відправлення військ в Україну.

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