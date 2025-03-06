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Політика

За суддю Жовніра заступилися проросійські прихильники Медведчука, — Береза

15:27 6 березня 2025
суддя Жовнір

За голову Личаківського райсуду Львова Григорія Жовніра, розслідування діяльності якого розпочали ЗМІ, вступився його попередник Сергій Гирич та прихильники державного зрадника Віктора Медведчука.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише колишній нардеп, блогер Борислав Береза.

«Ексголова Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич скаржиться на те, що телеграм-канали збирають компромат проти його наступника — Григорія Жовніра. Скиглить, що хтось на нього та Жовніра тисне, бо вони чесні. А в коментарях — ба, знайомі обличчя! Команда підтримки Медведчука, з триколорами, вийшла на поле бою, дякує суддям за неупередженість та затягування справи, бо тепер Медведчук — безневинний герой, раз не можуть його засудити», — зазначив колишній народний депутат.

Сегій Гирич (Фото: фейсбук)

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Він нагадав, що справа Медведчука про державну зраду слухається у Личаківському суді вже два роки, причому слухання проходять у закритому режимі. Попри те, що юридичні підстави для винесення вироку Медведчуку є, судді досі «не знайшли» в його діяльності ознак державної зради.

«От не можуть і все. Чи не хочуть. І щоб ніхто не заважав, то вони закрили слухання, щоб легше спустити справу на гальмах і не показати українцям who із who у цій справі про кума путіна. Ну звісно. Коли в країні війна, а суд тягне резонансну справу як гуму — це ж, безперечно, „утиски“. Може, вони ще номінують Медведчука на Героя України? Панове судді, а вам випадково гаманці не розпирає від подяки адвокатів Медведчука?» — обурюється Береза.

Нагадаємо, суддя Григорій Жовнір почав розглядати справу Віктора Медведчука про державну зраду у 2022 році. У липні 2024 року Жовніра було призначено головою Личаківського районного суду Львова. Це сталося після того, як попередній керівник суду, Сергій Гирич, несподівано подав у відставку — через 5 місяців після переобрання на цю посаду. До цього Гирич працював у Личаківському суді впродовж 35 років, з яких 15 — очолював цей суд.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині суд оголосив вирок соратниці Медведчука, яка закликала до «відокремлення» цього західного регіону від України.

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