За голову Личаківського райсуду Львова Григорія Жовніра, розслідування діяльності якого розпочали ЗМІ, вступився його попередник Сергій Гирич та прихильники державного зрадника Віктора Медведчука.

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Про це на своїй сторінці у Facebook пише колишній нардеп, блогер Борислав Береза.

«Ексголова Личаківського райсуду Львова Сергій Гирич скаржиться на те, що телеграм-канали збирають компромат проти його наступника — Григорія Жовніра. Скиглить, що хтось на нього та Жовніра тисне, бо вони чесні. А в коментарях — ба, знайомі обличчя! Команда підтримки Медведчука, з триколорами, вийшла на поле бою, дякує суддям за неупередженість та затягування справи, бо тепер Медведчук — безневинний герой, раз не можуть його засудити», — зазначив колишній народний депутат.

Сегій Гирич (Фото: фейсбук)

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Він нагадав, що справа Медведчука про державну зраду слухається у Личаківському суді вже два роки, причому слухання проходять у закритому режимі. Попри те, що юридичні підстави для винесення вироку Медведчуку є, судді досі «не знайшли» в його діяльності ознак державної зради.

«От не можуть і все. Чи не хочуть. І щоб ніхто не заважав, то вони закрили слухання, щоб легше спустити справу на гальмах і не показати українцям who із who у цій справі про кума путіна. Ну звісно. Коли в країні війна, а суд тягне резонансну справу як гуму — це ж, безперечно, „утиски“. Може, вони ще номінують Медведчука на Героя України? Панове судді, а вам випадково гаманці не розпирає від подяки адвокатів Медведчука?» — обурюється Береза.

Нагадаємо, суддя Григорій Жовнір почав розглядати справу Віктора Медведчука про державну зраду у 2022 році. У липні 2024 року Жовніра було призначено головою Личаківського районного суду Львова. Це сталося після того, як попередній керівник суду, Сергій Гирич, несподівано подав у відставку — через 5 місяців після переобрання на цю посаду. До цього Гирич працював у Личаківському суді впродовж 35 років, з яких 15 — очолював цей суд.

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Раніше повідомлялося, що на Львівщині суд оголосив вирок соратниці Медведчука, яка закликала до «відокремлення» цього західного регіону від України.

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