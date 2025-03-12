Жданов назвав причини замовчування винних у масовій загибелі бійців на полігоні Новомосковський

З приходом Олександра Сирського до керівництва Генштабом ЗСУ встановився певний метод управління військами: закритий, не публічний, коли відсутня прозора комунікація, а генерали з'являються тільки для отримання нагород від президента. Це є першопричиною тому, що за такі масові трагедії, як сталася на полігоні в Новомосковську, у нас ніхто не несе належної відповідальності на найвищому рівні військового командування, заявляє військовий експерт Олег Жданов.

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«Після таких трагедій, йдуть з посади, незалежно від того, чи у нас війна чи не війна. Але у нас окремі генерали мають підтримку з боку Офісу Президента. Інакше б вони так себе не вели. До речі, саме Офіс Президента перший мав би спитати з Генштабу за цю трагедію. Чи заслуговує наше суспільство почути імена винних? Абсолютно. А хто позбавив українське суспільство права на поінформованість? Але ж від цього теж залежить і політичний рейтинг наших керівників. Тому що той, хто відвертається від суспільства, втрачає його підтримку. А люди — вони все бачать», — каже експерт.

За його словами, трагедія у Новомосковську — не перша схожа за час війни в Україні. Проте, як і попередні рази, винних ховають від відповідальності.

«Такі трагедії повторюються у першу чергу, тому, що не змінюється система управління. І там, до речі, я знаю, що існує певне непублічне протистояння між Драпатим (командувач Сухопутних військ, — ред) і Сирським. Але ніхто не несе покарання за скоєні злочини. Так, ймовірно є факти, які не варто розголошувати, але в цьому конкретному випадку, мають бути названі конкретні прізвища: починаючи з того, хто постив відео у тік-ток з полігону, завершуючи тими, хто повинен був організувати систему оповіщення, систему протиповітряної оборони тощо. Якби генерали понесли покарання, якби, допустимо, контррозвідка відпрацювала, як треба… Але тут навпаки, тут все замовчується», — пояснює Жданов.

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1 березня о 15.20 балістична ракета «Іскандер-М» за коригуванням з ворожого дрона вдарила по розташуванню 168-го батальйону резерву оперативного командування «Схід» біля селища Черкаське Дніпропетровської області. Попри тривогу на фіксацію дрона-розвідника у небі напередодні, військові шикувалися на полігоні.

«…частина працювала у звичайному режимі навіть під час попереджень, і рух людей на період попереджень не обмежувався, команд зайняти місця в укриттях не поступало, розосередження не проводилось. Продовжувались шикування», — писав журналіст Юрій Бутусов.

За даними з соціальних мереж та низки ЗМІ, що посилаються на слова очевидців, у бійців не було маскувальних сіток, засобів протиповітряної оборони. На місці розташування бригади не було передбачено укриття. А після атаки, не було достатньої кількості турнікетів та інших засобів для надання медичної допомоги.

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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який підтвердив масову загибель військових тільки на третій день (3 березня), погрожував відповідальністю своїм підлеглим.

«Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення у той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність», — написав Драпатий.

Водночас, як повідомив Бутусов, винним зараз намагаються зробити виключно командира батальйону, якого вже знято з посади. Проте йдеться про відповідальність і Командування Сухопутних військ, і ПК «Схід», і командування Повітряних сил.

«Причина цьому — елементарна безвідповідальність за життя особового складу з боку військового керівництва усіх рівнів. Видаються накази, які не контролюються, або які суперечать іншим завданням, по яких також видаються накази. Тут мають бути питання до всіх, хто керував та контролював організацію служби 168-го батальйону резерву, ОК „Схід“, командування сухопутних військ, ПК „Схід“, командування Повітряних сил. Наразі всю провину покладають виключно на командира батальйону, його знято з посади», — підсумував журналіст.

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Нагадаємо, раніше оборонний комітет анонсував засідання щодо причин трагедії. На ньому хочуть бачити Драпатого особисто.

Станом на 12 березня Драпатий так і не озвучив офіційні дані стосовно загиблих та поранених бійців. А Командування Сухопутних військ так і не пояснило, в якому статусі загинули хлопці, зважаючи що усі вони були СЗЧ, які добровільно повернувся на службу, та на момент удару ще не були розподілені по бойових частинах.

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