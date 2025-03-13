«Реал» пропустив на 27-й секунді, не забив пенальті і все ж таки вибив «Атлетико» в «лотереї»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня, в Лізі чемпіонів, де напередодні «ПСЖ» у серії пенальті вибив з розіграшу «Ліверпуль», відбулися ще чотири поєдинки у відповідь 1/8 фіналу і стали відомі всі чвертьфіналісти.

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Атлетико» (Іспанія) — «Реал» (Іспанія) — 1:0 (Галлахер, 1). На 70-й хвилині Вінісіус («Реал») не реалізував пенальті. По пенальті — 2:4.

Перший матч — 1:2.

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Королівський клуб з Тібо Куртуа у воротах та Андрієм Луніним у запасі пропустив від Галлахера вже на 27-й секунді (найшвидший гол англійського футболіста в Лізі чемпіонів), у другому таймі не забив пенальті, але все ж таки продовжить захист трофея завдяки перемозі в нервовій серії 11-метрових ударів.

«Арсенал» (Англія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 2:2 (Зінченко, 6, Райс, 37 — Перішич, 18, Дріуш, 70).

Перший матч — 7:1.

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Футболіст збірної України Олександр Зінченко після тривалої перерви вийшов у стартовому складі «канонірів» (грав до 79-ї хвилини) і своїм суперголом на 6-й хвилині допоміг «Арсеналу» розгромити свою колишню команду за сумою двох зустрічей — 9:3.

«Лілль» (Франція) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:2 (Девід, 5 — Джан, 32, з пенальті, Байєр, 65).

Перший матч — 1:1.

«Астон Вілла» (Англія) — «Брюгге» (Бельгія) — 3:0 (Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57). На 17-й хвилині вилучено Саббе («Брюгге»).

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Перший матч — 3:1.

Таким чином, чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів сформували: «ПСЖ» — «Астон Вілла», «Арсенал» — «Реал», «Барселона» — «Боруссія» та «Баварія» — «Інтер». Матчі відбудуться 8/9 та 15/16 квітня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулий розіграш Ліги чемпіонів виграв мадридський «Реал».

Фото LaPresse

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