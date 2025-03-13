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Спорт

Усика зобов'язали провести захист титулу: названо суперника

9:54 13 березня 2025
Олександр Усик та Джозеф Паркер

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала непереможного українського боксера Олександра Усика (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який здолав у бою-реванші за пояси WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, провести захист титулу, повідомляє The Ring. Суперник — 33-річний новозеландець Джозеф Паркер (36 перемог, 24 з них — нокаутом, 3 поразки). Командам боксерів дали 30 днів, щоб домовитись про поєдинок. В іншому випадку доля бою вирішиться на промоутерських торгах.

«WBO офіційно вимагає виконання обов'язкової угоди між Усиком та Паркером, яка передбачає якнайшвидше припинення статусу тимчасового чемпіона WBO, ким є Паркер.

Ця дія відповідає нашій жорсткій політиці підтримки лише одного чемпіона у кожній ваговій категорії", — написав у соцмережі голова WBO Густаво Олівієрі.

Нагадаємо, що Паркер мав битися в лютому в Ер-Ріяді з Денієлом Дюбуа, але бій скасували через хворобу британця. У результаті новозеландець вийшов на ринг проти конголезця Мартіна Баколе, нокаутувавши його у другому раунді.

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До речі, однією з перешкод для проведення поєдинку Усик — Паркер може стати той факт, що команда українця вже веде переговори про проведення бою-реваншу з Дюбуа (можливо, на лондонському «Уемблі»). Як відомо, у першому поєдинку в серпні 2023-го українець переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик увійшов до топ-десятки найбільш оплачуваних спортсменів світу 2024 року.

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