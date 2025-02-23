В андеркарді бою-реваншу Бетербієв — Бівол на 6-тисячній арені Venue Riyadh Season в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся поєдинок за тимчасовий пояс WBO у суперважкій вазі між володарем титулу 33-річним новозеландцем Джозефом Паркером (36 перемог, 24 з них — нокаутом, 3 поразки) та 31-річним конголезцем Мартіном Баколе (21 перемога, 16 з них — нокаутом, 2 поразки), який в останній момент замінив британця Деніела Дюбуа, що захворів.

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Прийнявши виклик лише за пару діб до виходу на ринг, колишній спаринг-партнер Олександра Усика Баколе показав перед боєм свою рекордну в кар'єрі вагу -142,9 кг (проти 121 кг у Паркера), але перевірити на супернику свій вбивчий удар так як слід і не встиг. Вже в 2-му раунді володар пояса Паркер приклався з правої по маківці африканця, і Баколі впав на ринг. Продовжити бій Мартіну не дозволили рефері та його команда. Прилетів, полетів у рингу, отримав свої 500 тисяч доларів, полетів додому.

До речі, ось такою була реакція на нокаут Паркера від Олександра Усика та Ентоні Джошуа, які були присутні на арені (українець пішов із зали перед боєм росіян).

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«Відчуваю себе дуже щасливим, — зізнався Джозеф Паркер, який раніше за 89 секунд вклав на ринг Фаїгу Опелу. — Уся важка праця, яку ми вклали у тренувальний табір та підготовку до цього бою, принесла свої плоди. Але я просто хочу подякувати моєму супернику за те, що він став моїм партнером у бою на короткому терміні. Віддаю йому належне. Має сміливість.

Що далі? Хотів би битися з Дюбуа, з Усиком — готовий провести бій із будь-ким. Просто хочу, щоб Спенсер Браун, Френк Уоррен, Девід Хіггінс та Енді Хірн розробили план. Я залишаюся готовим, тренуватимуся важко і, що б не було далі, я готовий".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Паркер двічі побував у нокдауні, але все ж таки переміг 132-кілограмового гренадера Чжилея.

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Фото X DAZN Boxing

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