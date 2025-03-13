Якщо рф відмовиться від припинення вогню: експерт спрогнозував хід подій

Якщо путін, який висуває ряд вимог щодо закінчення війни, не захоче на прохання Трампа припинити вогонь, США продовжуватимуть підтримувати Україну. Про це сказав професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг. Він вважає, що Трамп є непередбачуваним.

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«У нього є ідея, що він може бути в хороших стосунках з росією та ділити світ з путіним на сфери впливу. Але Трамп — президент Сполучених Штатів. Якщо путін відмовиться від американської пропозиції про припинення вогню, США не матимуть іншого вибору, окрім як продовжувати підтримувати Україну. Інакше це негативно вплине на їхній імідж у світі. Мова йде про виділення додаткових коштів, продовження військової допомоги та посилення санкційного тиску на росію», — вважає експерт.

Професор згадав випадок, коли під час першого терміну Трампа Україна була значною перепоною для його планів побудови стосунків із путіним.

«Попри це він був змушений надати Україні летальну зброю, зокрема „джавеліни“. Це рішення було прийняте під впливом його міністра оборони, держсекретаря та радника з національної безпеки. Є багато інших прикладів, коли президент змушений діяти відповідно до своїх обов’язків», — сказав Ігор Айзенберг.

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Тим часом розвідка отримала секретний документ фсб, в якому йдеться, що путін не збирається припиняти війну.

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