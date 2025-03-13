Коридор затемнень, який розпочнеться у п'ятницю, 14 березня, і триватиме два тижні — до 29 березня, на думку астрологів, стане періодом непередбачених змін. Коридор відкривається місячним затемненням, яке проходитиме у знаку Зодіаку Діва. Астрологиня Марина Скаді розповідала, яким буде цей день для всіх представників зодіакального кола. Також свої поради на 14 березня всім знакам Зодіаку надали знавці карток Таро.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН — Десятка Мечів

Розклад карат Таро на 14 березня говорить, що на Овнов очікує день підбиття підсумків, завершення чогось — як відносин, що зжили себе, так і проектів, стверджує slovofraza.com. День не обіцяє бути простим, проте старе має піти, звільнивши у вашому житті місце для чогось нового.

ТЕЛЕЦЬ — Паж Жезлів

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Карти Таро попереджають Тельців про те, що 14 березня на знак чекають не тільки нові можливості, а й пов'язаний з ними ризики. Приміром, Тельцям можуть запропонувати перспективний проект, проте не слід без обдумувань братися за нього. Можливо, не все здається так, як вам це розповідають. Потрібно взяти паузу і не ухвалювати рішення, керуючись емоціями.

БЛИЗНЮКИ — П'ятірка Мечів

Карти Таро попереджають Близнюків, що 14 березня може принести знаку деяку напруженість. Не виключено, що виникнуть розбіжності з оточуючими, і що не всі починання знака будуть втілюватися в життя так, як того хотілося б. Можливо, у такій ситуації Близнюкам доведеться переглянути свої підходи та тимчасово відступити. Цього дня знаку слід уникати конфліктних ситуацій та не погоджуватися на сумнівні пропозиції — наслідки можуть виявитися неприємними.

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РАК — Десятка Кубків

А от на Раків 14 березня чекає сприятливий та емоційний день, наповнений теплом та гармонією. Це чудовий час для спілкування з близькими та друзями. Можливо, знак зустрінеться із приємними йому людьми чи вдало завершить справу.

ЛЕВ — Десятка Денаріїв

Карти Таро нагадує Левам про сімейні цінності та матеріальне благополуччя. 14 березня знаку слід дещо «пригальмувати», оцінивши свої зусилля та насолоджуючись їхніми результатами. Втім, йдеться не лише про матеріальне — зірки радять цінувати прості радощі та не забувати про духовний бік життя.

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ДІВА — Дев'ятка Жезлів

14 березня для Дів може стати днем випробувань на міцність. Карти Таро радять знаку триматися раніше визначеного курсу і не звертати з дороги, які б труднощі не виникали на його шляху. Можливо, Діви виявляться на завершальному етапі якоїсь справи, який буде дуже складним. Однак у Дів вистачить сил, щоб завершити розпочате. Важливо не опускати руки та не піддаватися страхам.

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ТЕРЕЗИ — Лицар Мечів

Карти Таро радять Терезам 14 березня бути чесними та рішучими. На знак очікує дуже насичений день, повний обговорень та суперечок. У такі моменти Терезам слід зберігати голову холодною і не намагатися нав'язувати свою точку зору. Знаку вдасться досягти свого, підходячи до справи з розумом, а не емоціями.

СКОРПІОН — Трійка Денаріїв

Скорпіонам 14 березня слід зосередитись на командній роботі та розвитку своїх навичок. Цей день сприятливий для спільних проектів, де Скорпіони можуть добре проявити себе. Можливо, що зав'яжуться нові корисні знайомства або у знака з'явиться шанс поліпшити свої професійні знання.

СТРІЛЕЦЬ — Король Кубків

Карта, яка випала Стрільцям на 14 березня, говорить про глибоке розуміння знаком себе та оточуючих. День очікується дуже емоційним, коли від Стрільця оточуючі чекатимуть на співчуття та підтримку. Карти Таро радять знаку не бояться виявляти свої почуття та бути чесним.

КОЗЕРІГ — Дама Денаріїв

Карта символізує стабільність та матеріальне благополуччя. Тож 14 березня Козероги зможуть насолоджуватися плодами своєї праці та моментами внутрішньої рівноваги. Можливо, в цей день знаку слід побалувати себе, купивши щось приємне. Або ж просто насолодитися відпочинком.

ВОДОЛІЙ — Туз Жезлів

Карта символізує новий початок та сміливі ідеї. Не виключено, що Водолій матиме шанс змінити своє життя. Карти радять не боятися рішучих дій — успіх цього дня буде на боці знаку. А зробивши перший крок, Водолії невдовзі зможуть побачити його позитивні результати.

РИБИ — Верховний Жрець

Карти Таро радять Рибам 14 березня звертати увагу на духовний розвиток та пошук найвищого сенсу. Не виключено, що знак опиниться перед складним вибором, коли серце казатиме одне, а розум — інше. Рибам слід дослухатися і внутрішнього голосу, і довіриться своїм переконанням. Можливо, знайти правильний шлях знаку допоможе порада мудрої людини.

Раніше мольфар Макс Гордєєв дав поради всім знакам Зодіаку щодо того, як пережити коридор затемнень у березні 2025 року.

Фото Pixabay

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