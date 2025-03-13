«Я не можу інакше»: на Курщині поліг батько двох дітей із Волині

На Волині провели в останню путь захисника України. У Володимирі відбулося велелюдне прощання з полеглим у Курській області 37-річним Віктором Паюком. Рідні та близькі назавжди запам’ятають його як добру, щиру, працелюбну та люблячу людину, повідомляє міська рада.

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«Віктор мав за плечима кількарічний досвід служби за контрактом у 14-й ОМБр, яку змушений був покинути через важку травму ніг. Згодом працював охоронцем у Центрі професійної освіти, а у вільний час виконував будівельні та ремонті роботи на замовлення. Аби забезпечити свою родину, поїхав на роботу за кордон», — йдеться у повыдомленні.

Але звідти чоловік повернувся, як тільки дізнався про повномасштабне вторгнення рф.

Спершу долучався до волонтерської діяльності та патрулювання міста, а коли отримав повістку, то став на захист України у складі протиповітряних військ ЗСУ. «Я не можу інакше, адже якщо всі будуть ховатись, то що тоді буде з нашою країною, що тоді буде із вами?» — говорив Віктор своїй дружині та наказував їй бути сильною заради їхніх двох малолітніх дітей.

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Оберігаючи рідних людей від зайвих хвилювань, військовослужбовець не розповів їм про те, що його відправляють на Курщину, сказав лише, що тепер виконуватиме завдання на Харківщині.

«20 лютого Віктор Паюк загинув внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав під час ворожого штурму позиції українських військових», — сповіщають земляки.

Прощались із полеглим під акапельний супровід хористки, яка виконувала стрілецьку пісню «Журавлі». Поховали Віктора Паюка на Алеї Слави Федорівського кладовища.

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