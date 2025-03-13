Зло повернеться бумерангом: прогноз астрологів на непростий день 14 березня

Астрологи вважають 14 березня не найлегшим днем місячного календаря, коли сил у знаків Зодіаку буде небагато, проте їх все ж доведеться витрачати не лише на опір злу, а й на стримування себе. Адже сьогодні не варто бажати зла іншим — недобрі думки можуть повернутися до вас як бумеранг. А ще 14 березня місячним затемненням починається коридор затемнень. Цей період називають часом глибинних трансформацій.

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Овен

Гороскоп на 14 березня для Овнів рекомендує знаку не відволікатися на другорядні справи, зосередивши увагу на найважливішому проекті, пише tsn.ua.

Телець

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Гороскоп на 14 березня для Тельців радить знаку заручитися допомогою знаючої людини, якщо йому доведеться зіткнутися із необхідністю щось відремонтувати. Інакше час буде просто згаяний.

Близнюки

Гороскоп на 14 березня для Близнюків попереджає, що знак може перебувати не у райдужному настрої прямо з ранку, проте виправити ситуацію зможе турбота про оточуючих. Зірки впевнені, що саме це стане джерелом позитиву для Близнюків.

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Рак

Гороскоп на 14 березня для Раків попереджає про неприємності, які в життя знаку можуть принести нові знайомства. Зірки радять знаку сьогодні скоротити спілкування з оточуючими.

Лев

Гороскоп на 14 березня не радить Левам братися за справи, від яких залежить кар'єра. З великою ймовірністю їхній результат не порадує ані вас, ані керівництво.

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Діва

Гороскоп на 14 березня для Дів попереджає знак, що конфлікт, який виник сьогодні, може вилитися в затяжне протистояння. Тож сьогодні зірки наполегливо радять знаку уникати сварок та агресії.

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Терези

Гороскоп на 14 березня радить Терезам скептично ставитися до порад зі сторони, навіть якщо їх, як вам здається, дають від щирого серця. Те, як вам вчинити, вирішувати виключно вам. Однак, думку свого внутрішнього голосу краще врахувати.

Скорпіон

Гороскоп на 14 березня не радить Скорпіонам одразу братися за завдання, яке запропонує сьогодні керівництво. Краще від нього відмовитися, перенісши на інший день, а сьогодні завершити те, що було недороблено раніше.

Стрілець

Гороскоп на 14 березня для Стрільців наполегливо радить знаку тримати емоції під контролем і не дозволяти вашій запальності розпалювати конфліктні ситуації. Сьогодні зірки радять знаку добре думати, перш ніж щось сказати.

Козеріг

Гороскоп на 14 березня для Козерогів не виключає, що знак може з іншого боку дізнатися про людину, яку, здавалося, ви добре знаєте. І ця сторона буде позитивною та приємною.

Водолій

Гороскоп на 14 березня для Водоліїв попереджає про підступи недоброзичливців, які мало позначаться на знаку. І чудовою бронею в цьому випадку буде гарний настрій Водоліїв.

Риби

Гороскоп на 14 березня для Риб попереджає, що знак на власні очі може переконатися в існуванні закону бумерангу. Можливо, знак стане свідком того, як його кривдник отримав по заслугах. Але особливої радості це Рибам не принесе.

Про те, яким п'ятьом знакам зодіаку нинішній коридор затемнень принесе нові можливості, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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