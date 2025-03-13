«Ніхто нікого не зрадив і не обдурив»: Дмитро Комаров пояснив причину розлучення

Ведучий проєкту «Світ Навиворіт» Дмитро Комаров підтвердив інформацію про те, що вони з дружиною, Олександрою Кучеренко, вирішили розлучитися, але спростував чутки, що ходять про їхнє розставання.

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«Взагалі наше розлучення — виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір. І, на жаль, величезну кількість, м’яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першоджерелі. Та нібито інсайдерської інформації у стилі «знайомий знайомого сказав, що його знайомий чув від знайомого». Не буду навіть коментувати рівень такої «журналістики», — пише телеведучий на своїй сторінці у соцмережах.

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Він, зокрема, спростував чутки щодо розлучення через суд. Насправді пара подала спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС, розлучаючись мирно та цивілізовано, а «емоційний судовий позов залишився без розгляду».

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Він також спростував чутки про подружню зраду та обман: «Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер — вони не сімейні».

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Дмитро Комаров зазначив, що в кожній родині є свої непорозуміння, але це — нормальна ситуація. Втім варто відстежувати, коли у стосунках з'являються перші натякі на серьйозні непорозуміння.

«Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов’язково розмовляйте один з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення — це дуже погано. І розлучення — це погано. Бережіть свої родини і почуття», — додав він.

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Нагадаємо, з півтора тижні тому з'явилася інформація, що у Єдиному державному реєстрі судових рішень зʼявилася заява від Дмитра Комарова щодо розірвання шлюбу.

Фото зі сторінки Дмитра Комарова у соцмережах



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