Джордж і Арчі обов’язково привітають: кращий друг принца Вільяма заявив, що скоро вперше стане батьком

Герцог Вестмінстерський, на весіллі якого минулого року був присутнім принц Вільям, оголосив, що вони з дружиною чекають на первістка.



Як пише видання Daily Mail, 7-й герцог Вестмінстерський, також відомий як Х'ю Гросвенор, та його дружина Олівія, нині герцогиня Вестмінстерська, готуються стати батьками влітку.

ВІДЕО ДНЯ

Герцог, один із найбільших землевласників Великобританії, є близьким другом принца Уельського та герцога Сассекського, а також хрещеним батьком принца Джорджа і, як стверджують ЗМІ, принца Арчі.

Минулого року Вільям був шафером на весіллі Х'ю, але Гаррі за домовленістю з нареченим не був на ньому через давній конфлікт із братом.

Х'ю Гросвенор та його дружина Олівія одружилися минулого року. Фото з сайту Daily Mail

РЕКЛАМА

Принц Вільям на весіллі був шафером. Фото з сайту Daily Mail

«Герцогиня чекає на дитину влітку. Пара в захваті від цієї новини і з нетерпінням чекає на можливість стати батьками», — повідомив представник пари.

За даними преси, коли принцу Джорджу повідомили новину про те, що його хрещений сам стане батьком, він дуже зрадів їй, і сказав, що обов'язково привітає його сина чи доньку. Звичайно, краще, щоб народився хлопчик, адже у сім'ї Гросвеноров титули передаються лише з чоловічої лінії (так зване первородство по чоловічої лінії), що означає, що титули можуть бути успадковані лише родичем чоловічої статі.

РЕКЛАМА

Таким чином, якщо у герцога та герцогині народиться дівчинка, то за чинними законами вона не зможе успадкувати титул герцогині Вестмінстерської, а також сімейний стан та маєток, які до нього додаються, натомість вона носитиме титул леді. При цьому, якщо народиться хлопчик, він буде відомий як граф Ґросвенор, доки не успадкує герцогський титул.

Це правило прямо вплинуло на Х'ю, який має двох старших сестер, леді Тамару і леді Едвіну Гросвенор. Коли їхній батько, Джеральд Гросвенор, 6-й герцог Вестмінстерський, помер у 2016 році, сімейний титул перейшов до Х'ю. Така сама ситуація в сім'ї Спенсерів, де титул графа Спенсера також передається по чоловічій лінії, через що свого часу його буде передано не старшій доньці Чарльза Спенсера Кітті, а його сину Луї.

Одруження герцога Вестмінстерського відновило дебати з приводу архаїчного правила, і активісти закликають до зміни закону.

РЕКЛАМА

У сім'ї герцогів Вестмінстерських є кілька величезних маєтків, у тому числі Ітон-Холл у Чеширі та Еббістед-Естейт у Ланкаширі, а також будинки у Шотландії та Іспанії. Х'ю є найбагатшою людиною у Великобританії у віці до 40 років, згідно зі списком найбагатших людей 2024 року за версією The Sunday Time. Його статки оцінюються в 10,127 мільярда фунтів стерлінгів, що на 9,878 мільярда фунтів стерлінгів більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, що британська преса писала про незадоволення, яке принц Вільям висловлював через бажання герцогині Сассекської та дружини принца Гаррі Меган Маркл в усьому наслідувати його матір — принцесу Діану.

Фото з сайту dailymail.co.uk

102

Читайте нас у Facebook