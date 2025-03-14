Приречені на успіх: кому карти Таро обіцяють гучні перемоги 14 березня

Астрологи вважають, що в п'ятницю, 14 березня, сил у представників знаків Зодіаку буде небагато, і до того ж їх доведеться витрачати на опір злу і стримування себе. А ще сьогодні відкривається коридор затемнень — цей період вважається часом глибоких змін та емоційних трансформацій.



Тим не менш, серед представників зодіакального кола є знаки, які зможуть «зловити удачу за хвоста» навіть в такий непростий час. Четвірку таких щасливчиків визначили карти Таро, пише Styler з посиланням на Tarot.

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Козоріг

Розклад карт Таро для Козорогів на 14 березня віщує, що сьогодні знак може зірвати справжній джекпот. Втім, цей успіх не впаде на Козорогів просто так — це будуть плоди плідної праці знака. Зірки радять Козорогам не боятися брати ініціативу у свої руки, а не чекати на те, що це хтось зробить замість вас.

Терези

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Розклад карт Таро для Терезів на 14 березня обіцяє знаку день, наповнений визнанням. Ймовірно, що люди, народжені під цим знаком, сьогодні отримають заслужену нагороду. Також на них очікуватиме приємний сюрприз. Зірки радять Терезам буди в цей день рішучими.

Овен

Розклад карт Таро для Овнів на 14 березня віщує, що цей день має стати переможним для знака. Не виключено, що Овнам посміхнеться удача усправі, яку вони вважали надважкою. Зірки радять знаку рухатися вперед смілово та дослухатися до інтуїції.

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Діва

Розклад карт Таро для Дів на 14 березня обіцяє успіх в усьому, за що б знак не брався. Їхні зусилля обов'язково будуть результативними. Зірки радять Дівам в цей день спробувати щось нове і довіритися знакам, які надсилатиме Всесвіт.

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Фото Pixabay

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