Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що він «не дуже здивований» очевидною відмовою росії від пропозиції США про припинення вогню. Він закликав союзників докласти більше зусиль, щоб чинити тиск на москву і запропонувати Україні гарантії безпеки. Це потрібно, щоб захистити її від «ледве замаскованих» амбіцій путіна, пише The Guardian.

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«Ми повинні зосередитися на тому, що відбувається в Україні. Ну, по-перше, — на тривалому і безпечному мирі в Україні, чого ми всі прагнемо. Я не дуже здивований, що росія займає таку позицію. Вони дали це зрозуміти досить чітко. Вони неодноразово давали це зрозуміти. Я думаю, що у вівторок (під час перемовин США та України у Саудівській Аравії. — Авт.) був досягнутий прогрес, і я сподівався, що після цього м'яч опиниться на російському полі. Якщо хочете, де на росію буде чинитися тиск. Зараз це сталося. Це добре, тому що росія — агресор. росія — це країна, яка не дотримується угод та домовленостей. Ми знаємо, що путін має амбіції, які погано маскуються», — сказав Кір Стармер.

На думку Стармера, зараз варто працювати з нашими союзниками, працювати з США, Україною.

«Я організую зустріч низки лідерів, щоб побачити, якого подальшого прогресу ми можемо досягти заради тривалого безпечного миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України. Але це має бути мир, де угода буде захищена, тому що у нас вже була угода раніше, і вона не була дотримана, тому що росія просто порушувала її», — сказав він.

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Стармер також окремо звернув увагу на протидію кремля пропозиціям надати Україні додаткові гарантії безпеки.

Раніше повідомлялося, що розвідка отримала секретний документ ФСБ, згідно з яким росія планує не перемир'я, а продовження війни.

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