Стежили кілька місяців та тренувалися у тирі: у Києві запобігли вбивству заступника міністра охорони здоров'я (фото)

Нещодавно у Запоріжжі поліцейські запобігли замовномим вбивствам чоловіка та його рідних, які замовила його колишня дружина, розраховуючи привласнити їхнє майно.

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А наразі СБУ та Нацполіція запобігла замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я, якого планували ліквідувати найближчим часом. «Фігурантів затримали „на гарячому“, коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину», — повідомляють в Службі безпеки України.

Затримані — двоє мешканців жителів Київщини, які кілька місяців стежили за чиновником, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування, а також тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Замах готувався на першого заступника міністра охороши здоров'я. Фото СБУ

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Правоохоронці затримали двох мешканців Київщини. Фото прокуратури

За даними СБУ, зловмисники шукали продавця зброї на чорному ринку. Їх затримали в момент передачі коштів за пістолет.

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Фігуранти намагалися купити зброю на чорному ринку. Фото СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

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В Київській міській прокуратурі додали, що фігуранти — жінка та чоловік. Вбивство чиновника вони планували через його професійну діяльність як медика. Так, восени минулого року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Друзі померлої вважали, що саме медик винен в її смерті, і вирішили помститися.

Варто додати, що у 2023 році на посаду першого замміністра був призначений Сергій Дубров. До речі, у 2002 році він став магістром медицини за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія». Його лікарська спеціалізація «анестезіологія», «дитяча анестезіологія», «медицина невідкладних станів».

Нагадаємо, що раніше СБУ запобігла замовному вбивству свідка у справі про мільйонний хабар. Свідок — полковник Служби безпеки України, якому пропонували мільйон доларів за сприяння у рейдерському захопленні видобувної компанії на Вінниччині.

Фото прокуратури

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