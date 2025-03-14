Як підняти розмір своєї майбутньої пенсії або допомогти батькам: у ПФУ працює система добровільного страхування

У 2025-му році для виходу на пенсію залежно від страхового стажу необхідно від 15 до 32 років, але водночас ПФУ пропонує українцям механізм зростання своєї майбутньої пенсії. Також можна збільшити розмір пенсії близької людини, наприклад, батьків.

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Про це повідомляє прес-служба Пенсійного Фонду України. Як підкреслюють у відомстві, добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування — це простий спосіб здійснювати добровільні страхові внески для збільшення власних пенсійних виплат у майбутньому або для адресної підтримки пенсіонерів.

Так, існують чотири види добровільної сплати коштів:

1) Доплата до мінімального страхового внеску.

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Якщо сплачена сума страхового внеску була меншою за мінімальну, можна здійснити доплату до мінімального страхового внеску таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою за мінімальний страховий внесок.

2) Добровільна сплата єдиного внеску в поточні періоди.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу і за нього буде враховано заробітну плату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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3) Добровільна сплата єдиного внеску в попередні періоди.

Особи беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь, але не менше ніж один рік, крім договорів про одноразову оплату.

4) Благодійні пожертви на виплату пенсій.

Будь-якою юридичною або фізичною особою, громадянином, який проживає в Україні або за кордоном, може бути сплачено певну суму коштів, яку буде спрямовано на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру або використано як додатковий фінансовий ресурс Фонду.

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Від початку 2025 року скористалися цими видами добровільної сплати коштів понад 1600 українців, які сплатили до ПФУ 11,3 млн грн, загалом же від початку дії програми українці сплатили добровільних внесків 76,2 млн грн.

Раніше «ФАКТИ» більш детально писали про інші способи збільшити собі пенсію або навіть просто «купити» відсутній для виходу на пенсію стаж.

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