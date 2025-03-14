Умови виходу на пенсію змінили: в ПФУ розповіли, скільки стажу потрібно мати українцям

В Пенсійному фонді України (ПФУ), де раніше затвердили новий розмір середньої заробітної плати для розрахунку пенсії, нагадали про нові вимоги щодо наявності страхового стажу для виходу на заслужений відпочинок за віком у 2025 році.

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Так, для того, аби вийти на пенсію у 60 років, цього року необхідно мати щонайменше 32 роки стажу (минулого року була норма в 31 рік). Як зазначають в ПФУ, згідно із законодавством, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років.

«Наявність страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною відповідного віку», — пояснюють у ПФУ. Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2025 році, становить:

після досягнення віку 60 років — не менше 32 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 22 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

Втім, з цього правила є один виняток.

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«Якщо віку 60 / 63 / 65 років особа досягла у 2024 році, а звертається за призначенням пенсії у 2025 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 31 / 21 / 15 років відповідно», — уточнили в Пенсійному фонді та додали, що звертатися за призначенням пенсії можна як особисто (до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду незалежно від місця проживання), так і дистанційно, скориставшись порталом електронних послуг Пенсійного фонду України

Нагадаємо, що 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. «ФАКТИ» писали, кому варто написати заяву для перерахунку виплат не лише по стажу, але й по зарплаті.

Фото Pixabay

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