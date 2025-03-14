Україна оплатить навчання дітей захисників: ухвалено новий проєкт

Кабмін погодив експериментальний проєкт держдопомоги на навчання дітей захисників України. Фінансування надаватиметься у 2024−2026 роках за рахунок держбюджету.

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Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ініціатором проєкту виступило Міністерство у справах ветеранів.

Допомога буде надаватися впродовж півтора року — у 2024/25 та 2025/26 навчальних роках. Це одноразова цільова фінансова підтримка з державного бюджету, яка не потребує повернення.

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Отримати допомогу зможуть громадяни України, які навчаються у закладах фахової передвищої та вищої освіти всіх форм власності. Важливо, що фінансування буде доступним незалежно від попередньо здобутого рівня освіти, якщо навчання оплачується коштом фізичних осіб.

«Передбачено, що державна допомога на навчання дітям деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, — це одноразова цільова безповоротна фінансова допомога за рахунок коштів державного бюджету», — зауважив Мельничук.

Зазначимо, що вчора, 13 березня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що гарантує військовослужбовцям компенсацію за невикористані відпустки. Це стосується відпусток, що не були використані під час воєнного стану.

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А 7 березня Кабмін змінив правила призначення соціальних стипендій студентам.

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