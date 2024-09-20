Експериментальний проєкт: хто з ВПО може отримати новий вид допомоги і що для цього потрібно

8 серпня набрала чинності постанова Кабміну, якою запроваджується експериментальний проєкт з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». Хто та як може її отримати, розповіли юристи «Юридичного порадника для ВПО».

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«Отримати послуги можуть дієздатні внутрішньо переміщені особи похилого віку, особи з інвалідністю:

які залишили або покинули своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;

в яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією, житлове приміщення знищене або пошкоджене та інформацію про яке внесено до Державного реєстру майна.

А ось надавати таку послугу можуть юридичні особи та ФОП, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, які надають соціальні послуги стаціонарного догляду/підтриманого проживання. Такі ФОП мають:

отримати висновок Нацсоцслужби про відповідність умовам, необхідним для надання цієї послуги;

подати до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю заяву про участь в експериментальному проекті".

Особа, яка потребує надання соціальних послуг, подає уповноваженому органу звернення незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання заяву про потребу в догляді.

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«Якщо така людина за станом здоров’я не може самостійно подати заяву, її приймає відповідальна особа за місцем проживання (перебування) особи.

Уповноважений орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви перевіряє інформацію про чисельність осіб, які можуть отримати бюджетні кошти для організації надання соціальних послуг та з'ясовує ступінь індивідуальних потреб особи.



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Якщо за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб особа потребує надання соціальних послуг, відповідальна особа надає їй перелік та допомагає обрати надавача соціальних послуг.



Уповноважений орган не пізніше ніж протягом 2 робочих днів надсилає копію рішення та висновку особі, яка потребує надання соціальних послуг, та обраному нею надавачу. Отримувач послуги відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання, на який щомісяця надходять бюджетні кошти, та оплачує послуги з догляду протягом 10 робочих днів з дня зарахування бюджетних коштів на його поточний рахунок".

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Юристи звертають увагу, що на період забезпечення отримувачів соціальних послуг соціальною послугою стаціонарного догляду виплата допомоги на проживання ВПО не проводиться.

Раніше повідомлялося, як ВПО скористатися послугою «муніципальної няні».

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