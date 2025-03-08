«Ти зробила чудову роботу»: принц Гаррі похвалив Меган Маркл і з’явився в її шоу

В шоу «З любов’ю, Меган», перших вісім епізодів якого нещодавно стартували на Netflix, демонструється любов герцогині Сассекської до стилю життя та приготування здорової їжі з плодів з її саду та яєць від домашніх курей. Птахи живуть у будинку, названому Archie’s Chick Inn, на честь 5-річного сина Меган і принца Гаррі. Вони також є батьками 3-річної дочки Лілібет, пише видання USA today.

ВІДЕО ДНЯ

Принц з’являється в останньому епізоді, у якому Меган планує пізній сніданок на честь свого бренду As Ever («Як завжди»). Згідно з вебсайтом, новий проєкт, який планується запустити цієї весни, — це «колекція продуктів, кожен з яких натхненний її довготривалою любов’ю до приготування їжі, розваг і легкістю господарювання». Серед поточних пропозицій три види чаю, малинова паста та сушені квіти, які називаються квітковими посипками.

Коли до фіналу шоу залишається всього кілька хвилин, з'являється Гаррі в сонцезахисних окулярах і лляній сорочці на ґудзиках. Він вітає свою дружину поцілунком і потягує «Мімозу».

Він вітає Меган: «Ти зробила чудову роботу. Мені подобається».

РЕКЛАМА

Меган звертається до гостей, серед яких була і її мама, Дорія Регланд, з тостом.

«Це схоже на новий розділ, яким я дуже рада поділитися, і я змогла багато чому навчитися у всіх вас, — каже Меган. — Тож просто дякую вам за любов і підтримку. І ось ми йдемо. Це бізнес! Усе це лише частина творчості, якої мені так не вистачало. Дякую, Гаррі, що так любиш мене і святкуєш зі мною!»

Меган також згадує про свій колишній блог про стиль життя The Tig, який вона закрила у 2017 році після того, як закохалася в Гаррі.

РЕКЛАМА

Додамо, що попри всі зусилля нове шоу Меган розкритикували у пресі та соцмережах.

Раніше Меган Маркл розповіла про солодку обіцянку, яку їй дав принц Гаррі.

79

Читайте нас у Facebook