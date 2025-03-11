Це те, що вона справді любить: Меган Маркл згадала свою першу роботу у 13 років

Прем’єра нового шоу герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган» відбулася на Netflix 4 березня 2025 року. А вже на осінь 2025 року заплановано другий сезон! На початку третього епізоду герцогиня Сассекська готує пончики, що викликало приємні спогади у 43-річної Маркл, пише видання Entertainment Now.

ВІДЕО ДНЯ

«Колись я працювала в магазині пончиків під назвою Little Orbit Donuts», — сказала вона.

У цьому ж епізоді глядачі дізнаються, що бабуся Маркл працювала в магазині морозива. А перша робота самої Меган також була в магазині морозива в 13 років.

«Моя перша робота була в Humphrey Yogarts», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Пізніше в епізоді Маркл готує знамениті курячі крильця шеф-кухаря Роя Чоя. В інтерв'ю People Рой Чой розповів про свій досвід роботи з Маркл над її новим шоу.

«Вона була чудовою. Це було не лицемірство, розумієте? Це те, що вона справді любить робити, — сказав він. - Вона була дуже природною на кухні. Вона вміє вітати людей — це теж велика частина кулінарії. Вона герцогиня Сассекська, але до цього вона була Меган з Лос-Анджелеса. Я бачив у ній щирість, як до того, як все її життя змінилося. Вона Меган з кварталу».

Відразу після дебюту реаліті «З любов’ю, Меган» стрімко підскочило до десятки найкращих у США за версією Netflix. Попри це шоу продовжують нещадно критикувати. Не втримався від різких слів навіть брат Маркл.

РЕКЛАМА

Фото: Getty Images

68

Читайте нас у Facebook