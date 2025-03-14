Бійка в Харкові: працівник ТЦК застосував травматичну зброю для припинення агресії

У Харкові, де в листопаді рейд ТЦК ледь не закінчився трагедією, виникла нова суперечка між працівниками ТЦК та цивільними особами. Для припинення агресії працівник ТЦК застосував травматичну зброю.

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Про це повідомили в Поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, у соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано побиття цивільних громадян працівниками ТЦК та СП без зазначення передумов конфлікту. Працівники поліції наголосили, що наразі встановлюють всі обставини події.

«За попередньою інформацією, під час проведення заходів із мобілізації населення двоє цивільних осіб проявили агресію та вчинили фізичний супротив діям військовослужбовців. Один із чоловіків завдав удар кастетом по обличчю працівнику ТЦК та СП, що призвело до сутички», — йдеться в заяві поліцейських.

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Момент нападу. Фото поліції

За їх даними, з метою припинення агресії та для самозахисту працівник ТЦК та СП, маючи відповідний дозвіл, застосував зброю травматичної дії, здійснивши декілька пострілів у землю для попередження подальшого розвитку конфлікту.

За фактом події слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії із залученням усіх учасників інциденту, свідків та очевидців.

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Поліція тим часом закликала громадян до дотримання норм чинного законодавства України, взаємної поваги та нагадала, що усі спірні питання мають вирішуватися виключно у правовому полі, без застосування сили.

«Остаточна правова оцінка діям усіх учасників буде надана після завершення досудового розслідування», — підсумували в поліції.

Зауважимо, що сутички між працівниками ТЦК та цивільними чоловіками, в яких перевіряють документи, час від часу трапляються в різних регіонах України.

Люди, що опиняються під перевіркою, можуть реагувати агресивно, внаслідок чого виникають конфлікти, які інколи закінчуються фізичними сутичками або навіть застосуванням зброї для самозахисту.

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Також варто згадати про нещодавнє затримання ІТ-фахівчині з Харкова, яка виготовляла саморобні вибухові пристрої для підриву співробітників ТЦК на замовлення росіян.

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