Повернення Куртуа, де Брюйне та Лукаку: новий тренер бельгійців назвав футболістів на матчі проти України

Новий головний тренер збірної Бельгії з футболу Руді Гарсія оголосив заявку команди на поєдинки плей-оф за місце в елітному дивізіоні Ліги націй проти команди України, які пройдуть 20 березня у Мурсії та 23 березня у Генку.

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Варто відзначити повернення до складу Червоних дияволів після конфлікту з колишнім наставником Доменіко Тедеско воротаря «Реала» Тібо Куртуа, а також зіркових Кевіна де Брюйне та Ромелу Лукаку, які не грали за збірну в останніх зустрічах Ліги націй.

Є і четверо дебютантів — Сен Ламменс, Браян Хейнен, Ніколя Раскін та 17-річний Жорті Мокіо.

У заявці збірної Бельгії — 26 футболістів, з яких лише шестеро грають у місцевому чемпіонаті:

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воротарі — Тібо Куртуа («Реал», Іспанія), Сен Ламменс («Антверпен»), Матц Селс («Ноттінгем Форест», Англія), Мартен Вандерворд («Генк»);

захисники — Тімоті Кастань («Фулхем», Англія), Зено Дебаст («Спортинг», Португалія), Максим де Кейпер, Брендон Мехеле (обидва — «Брюгге»), Коні де Вінтер («Дженоа», Італія), Ваут Фас («Лестер», Англія) Тома Меньє («Лілль», Франція), Артюр Теат («Ренн», Франція);

півзахисники — Кевін де Брюйне, Жеремі Доку (обидва — «Манчестер Сіті», Англія), Браян Хейнен («Генк»), Жорті Мокіо («Аякс», Нідерланди), Ніколя Раскін («Рейнджерс», Шотландія), Юрі Тілеманс («Астон Вілла», Англія), Ханс Ванакен («Брюгге»), Леандро Троссард («Арсенал», Англія), Алексіс Салемахерс, Шарль де Кетеларе (обидва — «Мілан», Італія), Доді Лукебакіо («Севілья», Іспанія);

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форварди — Малік Фофана («Гент»), Ромелу Лукаку («Наполі», Італія), Лої Опенда («Лейпциг», Німеччина).

Додамо, що у заявці збірної Бельгії відсутні такі відомі виконавці, як Дріс Мертенс («Галатасарай»), Аксель Вітсель («Атлетико»), Міші Батшуайї («Айнтрахт»), Крістіан Бентеке («Ді Сі Юнайтед») та Амаду Онана («Астон Вілла»), котрі були в розширеному списку Руді Гарсії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна зіграла внічию з Бельгією і не змогла на Євро-2024 вийти з групи.

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