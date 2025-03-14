Як продати машину в Україні, якщо її власник залишився за кордоном

З початком великої війни за кордоном опинилося багато українців. Звичайно, йдеться не тільки про «ухилянтів» на кшталт колишнього чоловіка Анни Трінчер, але й про тих українців, хто знаходиться в інших країнах цілком легально.

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Не кожен з них бажає повертатись на короткий термін в Україну лише з метою продажу автомобіля. Але, виявляється, продати автівку можна і без власника — для цього необхідна довіреність, засвідчена українським консульством або нотаріусом у відповідній країні, говориться в одному з блогів на автомобільну тематику.

Укласти договір можна в сервісному центрі. Ця процедура здійснюється адміністрацією. Процедура є безкоштовною. Однак можуть виникнути деякі проблеми, якщо автомобіль раніше було придбано за дорученням, каже Олександр Ситніков, адміністратор одного з регіональних сервісних центрів.

У разі перепродажу раніше придбаного автомобіля галузевим об’єднанням проводиться тимчасова реєстрація автомобіля, якщо колишній власник не може бути присутнім під час здійснення угоди.

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Термін дії тимчасової реєстрації становить один рік. Тимчасова реєстрація надається також транспортним засобам, що ввозяться в Україну як гуманітарна допомога.

«До них належать автомобілі швидкої допомоги та спецтехніка. Те ж саме стосується легкових автомобілів, що ввозяться в Україну волонтерами і передаються в дар військовим», — додав Ситніков.

Реєстрація так званих «гуманітарних» автомобілів здійснюється у спрощеному порядку, — сказав експерт. Щоб не втрачати час у чергах під час звернення до сервісних центрів МВС, можна забронювати зручну дату і час у режимі онлайн на сайті. Крім того, можна стати в електронну чергу в сервісному центрі.

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Тобто, власник автомобіля, який перебуває за кордоном, може звернутися до посольства з проханням видати довіреність іншій особі в Україні. Ця особа зможе представляти інтереси власника автомобіля в Сервісному центрі МВС. Оригінал довіреності може бути відправлений в Україну. Таким чином, автомобіль може бути перереєстрований на ім’я іншої людини.

Нині генеральна довіреність дає змогу продати автомобіль без присутності власника. Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України, довіреністю є документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третьою особою.

В той же час перереєстрація авто без власника неможлива. Для оформлення генеральної довіреності на автомобіль власник транспортного засобу повинен особисто з’явитися до нотаріуса з паспортом, кодом платника податків і даними автомобіля (свідоцтвом про реєстрацію) та підписати довіреність у присутності нотаріуса.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як «перехід» з бізнеса в політику позначився на справах Ілона Маска, зокрема, на його компанії Tesla.

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