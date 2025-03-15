У Києві через НП частково паралізована «червона» гілка метро: що сталося

В Києві, де нещодавно частково відновили рух автівок Південним мостом, шість наземних станцій «червоної лінії» метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями «Лісова» і «Дніпро». Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

«Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив. На місці працюють всі необхідні фахівці для ліквідації наслідків. Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою буде повідомлено додатково. Необхідно орієнтовно 4−5 годин для ліквідації наслідків. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додали, що було організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену.

«У зв'язку з демонтажем балки Дарницького шляхопроводу організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену. Рух автобусів здійснюється в напрямку від станції метро „Лісова“ до „Арсенальної“ вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро „Арсенальна“. У зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро „Дарниця“ „Чернігівська“. Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка. Для зручності пасажирів збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27, а також автобусів № 118», — повідомили в КМДА.

РЕКЛАМА

Оновлено в 10:20. Пізніше в КМДА повідомили, що станції наземної ділянки «червоної» лінії метрополітену відновили свою роботу. Метрополітен працює у звичайному режимі.

Як писали «ФАКТИ», у вересні у Києві повноцінно запрацювала «синя» гілка метро. Відновили роботу станції, які були закриті через терміновий ремонт.

РЕКЛАМА

223

Читайте нас у Facebook