У Києві завершують відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро «Деміївська» — «Либідська». Згідно з інформацією від мера столиці Віталія Кличка, котлован вже почали засипати грунтом, а перед цим котлован навколо оновленої ділянки тунелю залили спеціальною цементною сумішшю та майже демонтували три рівні його кріплень.

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Невдовзі розпочнуться роботи з благоустрою території на місці будмайданчику.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Основний етап робіт — з будівництва нової ділянки тунелю довжиною 27 метрів — вже завершено. Попутно було посилено ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів). Наразі завершують роботи з укладання нового рейкового полотна. В тунелі відновлюють усі необхідні кабельні мережі та монтують контактну рейку, через яку подається напруга.

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Перед повноцінним відновленням руху, здійснять пробні пуски поїздів, а також ретельну перевірку всіх систем безпеки руху.

«Робимо все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені», — пообіцяв мер.

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Нагадаємо, що на початку грудня минулого року в столиці вимушено зупинили рух поїздів метро «синьої гілки», а саме між станціями «Теремки» — «Деміївська». З'ясувалося, що тунель під руслом річки «Либідь» втратив герметичність і перебуває в аварійному стані. У зв'язку з цим було запроваджено реверсний рух поїздів від/до аварійної станції «Деміївська», а також запущено тимчасові автобусні маршрути.

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