Все через рейтинги: Дженніфер Еністон готова до розборок

Зірка «Друзів» Дженніфер Еністон, про пікантні подробиці особистого життя якої нещодавно писала преса, протягом тривалого часу панувала на маленькому екрані завдяки The Morning Show, але тепер популярна акторка та зірка «Анатомії Грей» Еллен Помпео повертається на екрани зі своїм майбутнім серіалом Good American Family.

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«Джен почувається під загрозою і нервово дивиться через плече на Еллен, якої вона уникала, як чуми, десятиліттями», — цитує інсайдера The News.

Джерело продовжило: «Незважаючи на те, що протягом багатьох років у них є спільні члени команди та кілька спільних друзів у галузі, між ними завжди існувала напруга, яка бере свій початок ще з моменту прориву Еллен у 2003−2004 роках, який збігся з тим, що Джен згорнула свою 10-річну роботу над „Друзями“. У 2025 році Еллен і Джен розійшлися у великих потокових проєктах. Джен стежить за нею і завжди захищає те, що вона створила і продовжує розвивати разом з The Morning Show».

А ще Еністон трохи дратує, що Еллен вирішила вибрати одного з найближчих співробітників Джен для участі у своєму шоу.

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«Джен і Еллен обидві грають у довгу гру зі своєю кар’єрою. Між ними завжди буде якесь незручне збігання, тому що вони дуже схожі», — додало джерело.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про особисте зізнання Бреда Пітта перед розлученням з Еністон.

Фото Getty Images

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