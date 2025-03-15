Нічні заморозки та снігопади повертаються: синоптики обіцяють українцям «примхливу» погоду на вихідних

В Україні різко зміниться погода. На українців чекає нестійка погода з опадами, коливаннями атмосферного тиску та нерівномірним розподілом температури повітря. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Внаслідок проходження через територію нашої країни атмосферних фронтів із південного заходу, у вихідні прогнозується нестійка погода у всіх регіонах. Пройдуть опади переважно у вигляді дощів, які подекуди будуть значними. Температура повітря загалом залишиться аномально високою, особливо у південно-східній частині України. Однак, із заходу та півночі поступово почнеться похолодання, із встановленням невеликих морозів у нічний час», — вважає він.

Субота, 15 березня:

У західних областях уночі пройдуть помірні дощі, на Поліссі та Карпатах з мокрим снігом. Удень також очікується дощова погода, у Львівській області та Карпатах часом дощ переходитиме у мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман. Вітер вночі мінлива хмарність, 3 — 8 м/с, удень північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+10 °С, у Карпатах та на Поліссі близько 0 °C; днем температура коливатиметься в межах +2…+7 °С. У північній частині країни упродовж доби місцями очікується невеликий дощ. Вітер уночі південно-східний із переходом днем на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8°С, вдень коливатиметься від +2°С на півночі Чернігівської та Київської областей до +11…+16°С на півдні Київської та Сумської областей.

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У центральних регіонах України протягом доби подекуди очікуються невеликі дощі. Вітер вночі південний, удень мінлива хмарність, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °С, удень +16…+21 °С. У південних областях України та Криму очікується переважно малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +22…+27 °С, на узбережжі морів +9…+14 °С. У східній частині країни очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Харківщині місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі мінливих напрямків, 3 — 8 м/с, удень південний/південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С.

Неділя, 16 березня:

У західних областях вночі очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу (за винятком Полісся), вдень на Буковині, Прикарпатті, Закарпатті та Карпатах пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, в решті областей без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −4…+1°С, удень +1…+6°С, у Карпатах −3…+2°С. У північних областях уночі місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом, удень дощі пройдуть на півдні Київської та Сумської областей. Вітер північного напряму, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3°С, удень +2…+7°С.

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У центральних областях протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Часом можливий туман. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+11 °С, вдень коливатиметься від +5 °С на Черкащині до +18 °С на Дніпропетровщині. У південній половині України очікується без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12°С, удень +15…+20°С. У Криму вночі +10…+15°С, удень +22…+27°С. У східних регіонах країни дощі очікуються у Харківській області та на півночі Луганської. На Харківщині місцями опади будуть значними. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +11…+16 °С, у Харківській області +5…+10 °С.

Тим часом Волинь заносить снігом. Про це повідомляють місцеві паблики.

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«Тим часом Ратнівщину засипало снігом! Село Жиричі, Ковельський район (Типове Ратне)», - йдеться у повідомленні одного з місцевих пабліків.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у КМДА розповіли, коли відключать опалення у Києві.

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