Доповідь Сирського Зеленському: росіяни готуються до вторгнення на Сумщині, операція ЗСУ у Курській області триває

ЗСУ зосереджені на захисті позицій на Донеччині та інших ділянках фронту, зокрема триває й операція у Курській області рф. Про це президента України повідомив Головком Олександр Сирський.

ВІДЕО ДНЯ

«Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно. Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», — запевнив Зеленський за підсумками доповіді.

За його словами, військові бачать, як російська армія накопичує сили на Півночі, що становить загрозу для Сумщини.

Тим часом українська ракета «Нептун», яку було модифіковано для ударів на великі відстані, за словами Сирського, вже пройшла успішне застосування в реальному бою.

РЕКЛАМА

За даними ЗМІ, ракета «Довгий Нептун» вражає цілі на відстані 1000 км.

«Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради української безпеки», — написав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що «Довгий Нептун» є новою сучасною версією крилатої ракети Р-360 «Нептун», якою у 2022 році було уражено крейсер «Москва» біля острова Зміїний.

РЕКЛАМА

Детальні характеристики нової далекобійної ракети не розголошуються.

Відзначимо, що влада України вважає власне військове виробництво одним з дієвих важелів впливу на аресора. Так, виступаючи 24 лютого 2025 року, Зеленський згадав про низку успішних розробок українського ВПК, включаючи також ракети-дрони «Паляниця», «Пекло» та «Рута».

76

Читайте нас у Facebook