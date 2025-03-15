Побратими знали його під позивним «Сармат»: на Луганщині загинув батько трьох дітей з Рівненщини

У селі Прислуч провели в останню путь загиблого бійця - 52-річного сержанта Василя Ванджуру. Із перших місяців війни він боронив країну, мріяв дочекатись перемоги, але не судилось, повідомляє Березнівська громада.

ВІДЕО ДНЯ

«Василь здобув фах електрозварювальника. У 1990−1992 роках проходив строкову військову службу. Повернувшись до рідного села, працював у місцевому колгоспі, а також на сезонних роботах. Він був людиною працьовитою, доброю і завжди готовою допомогти іншим. Для родини Василь був хорошим сином та братом, люблячим чоловіком, турботливим батьком і дідусем».

У травні 2022 року Василь Ванджура був мобілізований до лав Збройних Сил України. Служив стрільцем стрілецької роти. Побратими знали його під позивним «Сармат».

«Він чесно і самовіддано виконував військовий обов’язок, захищаючи територіальну цілісність України».

РЕКЛАМА

Але 28 лютого 2025 року Василь прийняв свій останній бій. Він загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Поховали Василя Ванджуру на місцевому кладовищі зі всіма військовими почестями.

У захисника залишилися батьки, брати та сестри, дружина, син Іван, дві доньки й двоє онуків.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Курщині батька двох синів з Вінниччини, якому ворожий дрон не залишив шансів.

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook