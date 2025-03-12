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Події

Ворожий дрон не залишив шансів: на Курщині загинув батько двох синів з Вінниччини

20:30 13 березня 2025
Олександр Скрипник

Війна продовжує забирати найкращих — молодих, сильних, відданих, щирих. Осиротіла ще одна родина — на війні загинув боєць Олександр Скрипник, повідомляє Томашпільська громада. У квітні йому мало виповнитись 36 років.

«Олександр навчався у Вінницькому ПТУ, закінчив водійські курси у Брацлаві. Відслуживши строкову військову службу, повернувся у рідне село. Влаштувався працювати водієм у колгоспному автопарку. Згодом кілька років трудився трактористом. Одружився, разом з дружиною Людмилою народили та виховували двох синочків».

На захист країни чоловіка мобілізували у грудні 2022 року. Олександр був солдатом, водієм автомобільного відділення підзвіту боєприпасів самохідного артилерійського взводу. Серед побратимів мав позивний «Маестро». За участь у бойових діях був нагороджений нагрудним знаком «Ветеран війни — учасник бойових дій».

«Олександр був справжнім борцем, надзвичайно світлою людиною. Завжди пліч-о-пліч зі своїми побратимами перебував на передових позиціях, — розповідають у громаді. - Вивозив з поля бою поранених, доставляв боєприпаси та провізію. Ніхто й ніколи не бачив його пригніченим, усі завжди відчували його позитив. Це був справжній, вірний товариш, який завжди прийде на допомогу, чого б йому це не коштувало».

Життя героя обірвалося 2 березня 2025 року в районі населеного пункту Суджа Курської області. Осколки ворожого дрона влучили прямо в автомобіль, в якому їхали українські захисники.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою за Авдіївку загинув офіцер з Київщини.

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