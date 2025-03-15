«Публічна кара»: ким виявився вбивця одеського активіста Ганула і які версії відпрацьовує слідство (фото)

Слідчі розглядають три основні версії причин убивства громадського діяча Дем’яна Ганула в Одесі. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в етері телемарафону «Єдині новини».

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Так, перш за все, йдеться про можливе замовне вбивство, вчинене у звʼязку з професійною та громадською діяльністю потерпілого. Також розглядається версія про злочин, скоєний через особисту неприязнь. Крім того, не виключається «російський слід».

«Ми розглядаємо „російський слід“, тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією», — зазначив Нєбитов.

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Затриманим виявився 46-річний чоловік, повідомили у поліції. Правоохоронці вилучили у нього зброю та гранату. В СБУ додали, що чоловік, якого підозрюють у вбивстві Демʼяна Ганула, — дезертир. Від 23 лютого 2025 року він оголошений у розшук через СЗЧ. Правоохоронці перевіряють мотиви злочину, зокрема версії щодо замовного вбивства, а також «російського сліду».

Зазначимо, що це вже другий замах на одеського активіста Ганула. Про це журналістам Новини.LIVE повідомив керівник СБУ Одеської області Віктор Доровський.

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СБУ затримала чоловіка, який погрожував Дем'яну Ганулу ще у 2024 році. За даними слідства, він вже тоді планував замовне вбивство активіста. Проте злочин тоді вдалося попередити. Після взяття обвинуваченого під варту з будь-якими проханнями щодо охорони свого життя активіст не звертався. Фігурант тієї справи досі перебуває під слідством.

«Було затримано організатора замовного вбивства, громадянина України, на гарячому. Однією з цілей у цьому кримінальному провадженні був Дем'ян Ганул. Слід зазначити, що він проходить у цьому кримінальному провадженні як потерпілий», — сказав Доровський.

Як повідомляє ТСН, особисті дані Ганула російські ресурси виклали у відкритий доступ і призначили винагороду за напад. Є також інформація, що в росії його заочно обвинувачували за кількома статтями кримінального кодексу. Його друзі кажуть, що Дем'ян дотепер отримував погрози.

«Вважаю, що це однозначно замовне вбивство. Я від нього чув, що за ним досить давно слідкували. У нього була максимально проукраїнська позиція, багато хто її не розділяв, але це його вибір, це його позиція, він її тримав», — каже друг загиблого Юрій Дегас.

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Вчора ввечері одесити зібралися на Європейській площі, щоб вшанувати пам’ять загиблого.

Як писали «ФАКТИ», раніше Національна поліція України опубліковала фотографії чоловіка, який причетний до умисного вбивства Ганула. На затримання чоловіка відреагував також президент України Володимир Зеленський.

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