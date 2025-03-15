Чи вмієте ви дарувати подарунки: тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Дарувати подарунки — справжнє мистецтво. Щоб робити це правильно, потрібно знати смак та інтереси адресата, а ще стежити за трендами. Цей ексклюзивний авторський тест тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської допоможе вам не помилятися у виборі подарунків.

ВІДЕО ДНЯ

1. Який із цих подарунків сьогодні трендовий? А органічна кава

Б чай зі смаком папаї

В гранульований чай 2. Які з цих ласощів сьогодні є популярним подарунком? РЕКЛАМА А шоколад із корицею

Б білий шоколад із малиною

В дубайський шоколад 3. Який із цих подарунків став особливо популярним після пандемії? А кавоварка

Б килимок для йоги

В мультиварка 4. Який із цих подарунків не варто дарувати, покладаючись тільки на свій смак РЕКЛАМА А парфум

Б щоденник

В органічну каву 5. Який подарунок — моветон? А косметика, термін зберігання якої добігає кінця

Б упаковка чаю в пакетиках

В жовті квіти 6. Який із цих подарунків зараз у тренді? РЕКЛАМА А статуетка екзотичної тварини

Б органічний чай

В соковижималка

Правильні відповіді

1А 2 В 3Б 4А 5А 6Б

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви володієте мистецтвом дарувати подарунки. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви непогано розумієтеся на трендах, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся трендами, говорить про те, що ви особистість, яка має свій стиль або перебуває на шляху до цього.

Раніше «ФАКТИ» писали, що барвисті намиста стали трендом весни-літа-2025, і про те, як їх поєднувати з одягом.

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