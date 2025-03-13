Чи вмієте ви носити прикраси: тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської

Підібрати прикрасу до вбрання — завдання не з простих. Це ціле мистецтво. Перш за все, бажано орієнтуватися в нових трендах у прикрасах. Сьогодні «ФАКТИ» пропонують вам ексклюзивний авторський тест від тренд-редакторки Ольги Сметанської на тему «Чи вмієте ви носити прикраси?»

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Тест «Тренди в прикрасах» 1. Сьогодні модно носити поверх пальта А. масивне довге намисто

Б. тонкий ланцюжок із мініатюрним кулоном 2. Італійки люблять носити РЕКЛАМА А. кілька браслетів одночасно

Б. тільки один браслет 3. Сьогодні носити браслет на верхній частині руки А. не модно

Б. модно РЕКЛАМА 4. Що радила Коко Шанель при виборі прикрас до вбрання А. зняти ту прикрасу, яку одягли останньою

Б. зняти ту прикрасу, яку одягли першою 5. Модне зараз тенісне намисто це А. намисто з великою кількістю підвісок

Б. коротке намисто з камінням одного й того ж розміру РЕКЛАМА 6. Яка цитата належить Коко Шанель?



А. «Діамант завжди правий».

Б. «Перли завжди праві» 7. Які намиста будуть модними цього літа А. чорні

Б. барвисті

Правильні відповіді

1А 2А 3Б 4А 5А 6Б 7Б

Якщо ви помилилися не більше одного разу, ви — практично гуру моди. Якщо у вас не більше двох неправильних відповідей, ви у тренді, а читання розділу СТИЛЬ ЖИТТЯ у «ФАКТАХ» додасть вам ще чимало знань у цій сфері. Якщо ви зробили більше помилок, сам факт, що ви цікавитеся модою, говорить про те, що ви особистість, яка має свій стиль або перебуває на шляху до цього.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з фешн-експерткою Іриною Бейлі про одне негласне правило у французькому стилі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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