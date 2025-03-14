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Члени НАТО відстають від рф у виробництві зброї: глава альянсу повідомив тривожні новини

13:31 15 березня 2025
Трамп та Марк Рютте

Члени НАТО відстають від росії та Китаю, коли йдеться про виробництво зброї. Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте під час візиту у Вашингтон, пише CNN.

«Нам потрібно виробляти більше зброї. Ми робимо недостатньо. Ні в США, ні в Європі», — заявив глава військового альянсу журналістам, сидячи біля президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Якщо порівнювати з росіянами та китайцями, додав він, то країни НАТО суттєво відстають.

«Сполучені Штати мають сильну оборонну промисловість, але потрібно зробити більше, щоб розширити виробництво», — додав він.

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Додамо, що Марк Рютте в цілому погодився з Трампом щодо бачення миру в Україні. Однак нещодавно він заявив, що паралельно із мирними перемовинами слід працювати над гарантіями безпеки для України. На його думку, спершу слід досягти мирної угоди, а тоді вже розмовляти про миротворчу місію.

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