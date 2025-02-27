В той час як Україна досягла домовленості зі США щодо корисних копалин, росія запропонувала адміністрації Трампа укласти схожу угоду. Згідно з нею Сполучені Штати отримали б певну частку власності на рідкісноземельні мінерали та інші цінні метали на окупованій території України. Про це стало відомо від двох американських чиновників, знайомих з цим питанням, пише NBC News.

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Варіанти, які росія спеціально підготувала для обговорення з американськими чиновниками, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин у Донецькій та Запорізькій областях. Адміністрація Трампа не взяла на себе зобов'язання укласти американо-російську угоду щодо рідкісноземельних корисних копалин, але не виключає такої можливості, заявили американські чиновники та особа, поінформована про цю пропозицію, йдеться у статті.

«Трамп схильний до укладання угод, тому путін, розуміючи це, зробив такий контрхід», — сказав колишній американський дипломат з досвідом роботи в регіоні. Він додав, що росіяни чітко бачать як зацікавленість Трампа в українських природних ресурсах, так і нерішучість Зеленського.

Днями Трамп запропонував відкритість до угоди з росією, якій він вже зробив кілька подарунків.

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«Ми намагаємося укласти деякі угоди щодо економічного розвитку. У них є багато речей, які ми хочемо, — сказав Трамп. — Ви знаєте, у них величезні запаси рідкісноземельних елементів. Вони дуже великі. Якби ми могли це зробити, я думаю, це було б дуже добре для миру в усьому світі й тривалого миру. Так само, як ми робимо з Україною, ми могли зробити певні кроки по економічному розвитку щодо росії й отримати те, що ми хочемо. Щось подібне було б можливим».

Також Трамп заявив, що угода з росією щодо корисних копалин на українській землі, яку вона зараз контролює, «може відбутися», але не сказав, чи говорив він з путіним про таку можливість.

Спільна власність США на мінеральні багатства України може змінити ставлення Трампа до американських інтересів в Україні й підірвати мету москви домінувати над Києвом.

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За словами п'яти американських чиновників, багато рідкісноземельних корисних копалин в Україні знаходяться на територіях, які контролюються російськими військовими або перебувають під загрозою захоплення. А деякі з родовищ вже експлуатуються російськими олігархами. Доступ до рідкісноземельних мінералів на будь-якій українській території може бути складним і дорогим.

Джеймс Кован, генеральний директор HALO Trust, гуманітарної організації з розмінування, що працює в Україні, попередив на конференції з питань безпеки у лютому, що 156 000 квадратних кілометрів території України забруднені мінами та іншими вибуховими речовинами.

Нагадаємо, стверджується, що вартість корисних копалин в українських надрах може оцінюватись приблизно у 500 мільярдів доларів. Водночас експерти заявили, що це ілюзія.

Тим не менш зустріч Трампа із Зеленським має відбутися найближчим часом.

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