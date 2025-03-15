Російський диктатор владимир путін затягує ухвалення рішення про припинення вогню, узгоджене з американською стороною. Про це заявив президент Володимир Зеленський, нагадавши, що пропозиція «лежать на столі» з вівторка, 11 березня.

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«Ця американська пропозиція — повне, безумовне припинення вогню на 30 днів. За цей час, без убивств, можна було б справді обговорити всі аспекти реального світу» , — сказав глава держави.

До того ж, режим припинення вогню на 30 днів може бути лише першим кроком до укладання угоди про подальші дії.

«Цього достатньо Україні, але немає гарантій, що цього вистачить Росії», — сказав він.

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Він вважає, що Путін бреше всім про реальну ситуацію, зокрема. й у Курській області, де українські сили продовжують свої операції.

«Наші війська також стабілізували ситуацію на фронті на Донеччині — зокрема в районі Покровська. Путін також бреше, що припинення вогню нібито надто складне», — сказав Зеленський.

Крім того, український лідер виключив будь-які територіальні поступки з боку України.

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«Наша позиція — ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому разі. Я одразу це кажу, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди і битимемо», — сказав президент.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Україна нібито не зможе повернути Донбас та Крим, і відкинув ідею вступу України до НАТО.

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