Відіграла велику роль: стало відомо, яка країна допомогла Україні й США досягти угоди про припинення вогню

Президент Зеленський заявив, що готовий погодитися на негайне 30-денне припинення вогню, про що домовились США та Україна під час переговорів у Саудівській Аравії. Але тепер США повинні переконати росію погодитися на перемир'я. Протягом останнього тижня європейські країни докладали спільних зусиль на чолі з прем'єром Британії Кіром Стармером, щоб повернути прихильність США та України один до одного. Він привітав «чудовий прорив» і назвав його «важливим моментом для миру в Україні», пише BBC.

ВІДЕО ДНЯ

Британські джерела повідомляють, що минулого тижня радник прем'єр-міністра з питань національної безпеки Джонатан Пауелл працював зі своїм американським колегою Майком Волцом, а також німецькими та французькими офіційними особами над розробкою плану припинення вогню та подальших кроків.

Днями Пауелл відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським і допоміг підготувати письмову пропозицію, яка передбачала тимчасову паузу в бойових діях, а потім заходи зі зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення українських дітей, викрадених росією, і звільнення цивільних осіб. Ця пропозиція була узгоджена українцями та американцями, що створило передумови для зустрічі у Саудівській Аравії.

Після переговорів між представниками Білого дому та Києва у Джидді Кір Стармер привітав обох з досягненням домовленості, додавши, що «тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля», щоб забезпечити мирну угоду для України.

РЕКЛАМА

Кір Стармер

Депутат парламенту від лейбористів Емілі Торнберрі, яка очолює Комітет у закордонних справах, сказала, що Британія відіграла «велику роль» у тому, що зараз відбувається у війні в Україні, включаючи пропозиції щодо припинення бойових дій.

«Ми можемо мати мир в Україні, це крок на цьому шляху, це може статися, і я думаю, що на даному етапі нам потрібно цінувати те, чого ми досягли. І я думаю, що Британія відіграла в цьому велику роль», — сказала вона.

РЕКЛАМА

Відомо, що Стармер проведе телефонну розмову з лідерами, яких він назвав «коаліцією охочих», щоб обговорити миротворчі зусилля, спрямовані на стримування російського президента путіна від майбутніх вторгнень в Україну.

«Ті, хто приєднався до заклику, готові допомогти покласти край цій війні у справедливий і постійний спосіб, який дозволить Україні насолоджуватися своєю свободою», — сказав він.

Джерело у Великій Британії заявило: «М'яч твердо на російському полі. Чи зроблять вони крок у відповідь і припинять бойові дії, щоб дозволити серйозні переговори про тривалий мир, чи продовжать вбивати невинних цивільних?»

Додамо, що питання допомоги Україні обговорювалося на саміті військових представників країн НАТО у Парижі, на який не запросили США.

РЕКЛАМА

199

Читайте нас у Facebook