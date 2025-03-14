41.19 / 41.71 44.73 / 45.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Україні доведеться піти на територіальні поступки», — Трамп

14:22 15 березня 2025
Трамп

Дональд Трамп, слова якого про росію днями спростували ЗМІ, заявив журналістам, що його посланник Стів Віткофф веде серйозні дискусії у росії з путіним та його оточенням, повідомляють Sky News та Aljazeera.

«Сподіваюся, що росія зробить правильні речі, — сказав він. — Я хотів би бачити припинення вогню з боку росії. Мирна угода не має бути дуже складною, і закликаю всі сторони швидко завершити процес».

Він додав, що російський президент зробив багатообіцяючу заяву, але наполягає, що вона не була повною, і повторив, що готовий говорити з путіним про пропозицію про припинення вогню.

Президент США також відмовився від своєї гучної критики НАТО, похвалив Рютте за його роль і сказав, що він робить «справді хорошу роботу».

РЕКЛАМА

Водночас Трамп додав, що вважає нелегким процес припинення вогню в Україні.

«Україні доведеться піти на територіальні поступки для досягнення миру. Американська делегація вже обговорювала з Україною землі, які може забрати росія. Там замішана електростанція — знаєте, дуже велика електростанція. Хто отримає електростанцію? І хто отримає те і це? Тож це нелегкий процес», — сказав президент.

Дональд Трамп зазначив, що Україна начебто не зможе повернути Донбас і Крим, і відкинув ідею вступу України до НАТО.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що потік зброї зі США та обмін розвідданими з Україною повністю відновилися.

124

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Персональний гороскоп. Фото Pixabay

Несподіваний дзвінок Овнам та приємні сюрпризи Левам: чого чекати від суботи, 15 березня

Софія Ротару любить прості страви зі свіжих продуктів. Фото із соцмереж

Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

Карта Таро «Імператор». Фото Тarotguru

Козерогам — «Туз Пентаклів», Дівам — «Туз Жезлів», а Левам — «Імператор»: Таро-прогноз на 15 березня

Олеато&nbsp;— кава з оливковою олією

Додайте чайну ложку олії до ранкової кави: так ви знизите рівень цукру

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту