41.19 / 41.72 44.73 / 45.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Красуня-дзюдоїстка Білодід стала футболісткою відомого українського клубу (фото, відео)

20:54 15 березня 2025
Дарія Білодід

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо, 24-річна українська красуня Дар'я Білодід, яка здобула медаль Олімпійських ігор, стала футболісткою жіночої команди ФК «Металіст 1925», повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

«Для мене це новий виклик! - заявила триразова чемпіонка Європи Дар'я Білодід після підписання контракту. — Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди — все життя футболістки, а я ні. Я лише у дитинстві любила грати у футбол. Також ми іноді граємо на зборах з дзюдо. Хоча насправді я завжди дуже любила футбол, і для мене це дуже крутий виклик спробувати себе у професіональному футболі. Я обіцяю, що викладатимуся на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як це працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю на ту мить, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле».

Нагадаємо, що свого часу непереможний український боксер Олександр Усик підписав контракт із футбольним клубом «Полісся», дебютувавши у складі житомирського клубу.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дарія Білодід стала журналісткою.

Фото ФК «Металіст 1925»

РЕКЛАМА

105

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Персональний гороскоп. Фото Pixabay

Несподіваний дзвінок Овнам та приємні сюрпризи Левам: чого чекати від суботи, 15 березня

Гороскоп на вихідні 15 та 16 березня 2025 року

Відкриються яскраві можливості та чекають приємні несподіванки: яким знакам Зодіаку поталанить у вихідні 15 — 16 березня

Софія Ротару любить прості страви зі свіжих продуктів. Фото із соцмереж

Так готують у сім’ї Софії Ротару: покроковий рецепт улюбленої страви легендарної співачки

Рахунки за комунальні послуги. Фото sm.gov.ua

Квартира порожня, а борги за комуналку зростають: які послуги можна не оплачувати і що потрібно зробити

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту