Красуня-дзюдоїстка Білодід стала футболісткою відомого українського клубу (фото, відео)

Наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо, 24-річна українська красуня Дар'я Білодід, яка здобула медаль Олімпійських ігор, стала футболісткою жіночої команди ФК «Металіст 1925», повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

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«Для мене це новий виклик! - заявила триразова чемпіонка Європи Дар'я Білодід після підписання контракту. — Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди — все життя футболістки, а я ні. Я лише у дитинстві любила грати у футбол. Також ми іноді граємо на зборах з дзюдо. Хоча насправді я завжди дуже любила футбол, і для мене це дуже крутий виклик спробувати себе у професіональному футболі. Я обіцяю, що викладатимуся на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як це працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю на ту мить, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле».

Нагадаємо, що свого часу непереможний український боксер Олександр Усик підписав контракт із футбольним клубом «Полісся», дебютувавши у складі житомирського клубу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дарія Білодід стала журналісткою.

Фото ФК «Металіст 1925»

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