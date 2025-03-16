В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: яких цін чекати у квітні

Після зниження цін на овочі борщового набору у лютому тенденції на ринку змінилися, і на сьогоднішній день вартість тепличних томатів в Україні вже в середньому на 22% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

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А на поточному на ринку тепличних помідорів в Україні спостерігалося посилення підвищувальних цінових тенденцій, пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Причина — в тому, що через стабільно низький попит на цю продукцію імпортери змушені були скоротити обсяги поставок.

Врезультаті, пропозиція турецьких овочів на українському ринку значно скоротилася, що на тлі зростання попиту спровокувало чергове подорожчання в даному сегменті.

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Так, сьогодні гуртова ціна на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85−95 грн/кг ($ 2,05−2,29/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таку цінову тенденцію експерти проекту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

В той же час ціни у супермаркетах на сьогоднішній день на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема, за даними сайту Minfin, станом на ранок неділі, 16 березня, помідори червоні продавалися в середньому за ціною 132,17 грн, рожеві та сливки — ще дорожче.

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При цьому учасники ринку не відкидають подальшого зростання цін на цю продукцію в тому випадку, якщо постачання томатів з Туреччини до України найближчим часом не відновиться. Слід зазначити, що реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.

Раніше «ФАКТИ» писали про зростання цін на ще один «стратегічний» продукт для господинь — яйця.

Фото: 7dach.ru

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