Зробіть так, і пралка прослужить не один десяток років: важливі поради щодо догляду за побутовою технікою

Термін служби пральної машини залежить від того, як саме її експлуатують. Якщо ігнорувати прості правила догляду, техніка вийде з ладу набагато раніше — не допоможуть навіть кульки з фольги в барабані.



Про основні правила догляду за пральною машиною розповідає «Дивогляд».

ВІДЕО ДНЯ

Відділ для прального порошку. Експерти радять його не використати — з цього відсіку побутова хімія потрапляє не лише у барабан, а у внутрішню систему машини, забруднюючи її. Краще всипати порошок безпосередньо до одягу.

Фільтр шлангу для подачі води. Його потрібно чистити щомісяця, особливо, коли ви помічаєте, що машинка довго набирає воду. Причина може бути у засміченому фільтрі-сітці впускного клапана.

Волога серветка. Експерти радятьпрати її разом із речами — серветка збирає шерсть, пух та інші дрібні частинки, які накопичуються на одязі. Таким чином ви захистите пральну машину від засмічення.

РЕКЛАМА

Також важливо протирати барабан та гумовий ущільнювач після кожного прання. Це варто робити з метою уникнення цвілі та бактерій. Для такого очищення потрібна лише суха серветка, а в разі сильного забруднення можна обійтися звичайним мильним розчином.

Таку ж процедуру рекомендується проводити і з секцією для порошку. Оскільки вона легко виймається з апарату, її не потрібно навіть протирати. Покладіть її на ганчірку і залиште на годину. За цей час вона повністю висохне і ви зможете поставити її на місце.

Крім того, рекомендується принаймні раз на місяць вмикати режим ополіскування із порожнім барабаном. Для більш ретельного очищення можна використати трохи оцту. Режим поставте на температуру 90 градусів.

РЕКЛАМА

«Від вашої пральної машини з фронтальним завантаженням смердить? У цьому відео я покажу вам, як позбутися неприємного запаху! Я також поділюся кількома важливими порадами з обслуговування, щоб ваша пральна машина працювала з максимальною продуктивністю та запобігала появі запахів!» — обіцяє Боб, майстер з сервісу побутової техніки.

Про те, як усунути сильну вібрацію пральної машинки під час роботи, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

123

Читайте нас у Facebook