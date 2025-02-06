Як змусити пралку «припинити танцювати»: усуваємо сильну вібрацію пральної машини самостійно

Українські господині знають, що крім забруднення пральної машини, яке можна усунути за допомогою порад Cleanl-мами, ефективність роботи агрегату може погіршувати дуже сильна вібрація.

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Проблема сильної вібрації та «стрибків» пральної машини під час віджиму — поширена ситуація, з якою стикаються багато користувачів. Крім незручності, така поведінка може призвести до пошкодження техніки і навіть перебоїв у подачі електрики через надмірне натягнення шнура.

На щастя, впоратися з цією проблемою можна самостійно, не вдаючись до дорогого ремонту, вважають експерти сайту з обслуговування пралок.

Основною причиною сильної вібрації часто є несправні амортизатори. Ці деталі відповідають за підтримку барабана знизу та поглинання коливань під час віджиму. Якщо вони виходять з ладу, машина починає сильно труситись.

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Ось як можна вирішити цю проблему.

1. Спочатку підготуйте машину.



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Вимкніть подачу води та від'єднайте зливний шланг. Через спеціальний зливальний клапан на передній панелі (зазвичай він знаходиться внизу) злийте воду, що залишилася. Потім акуратно покладіть пральну машину на бік або вгору дном.

2. Перевірте амортизатори.



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Перевірте стан амортизаторів. Зазвичай досить просто змастити їх спеціальним демпферним мастилом. Зберіть все назад.

3. Правильно завантажте білизну.

Переконайтеся, що білизна завантажена рівномірно та в межах ваги, рекомендованої виробником. Нерівномірне завантаження або перевантаження можуть призвести до сильної вібрації.

Додаткова порада: якщо ваша пральна машина стоїть на гладкій підлозі, вона може переміщатися навіть за звичайної вібрації. Щоб запобігти цьому, підкладіть гумові прокладки під неї або використовуйте антиковзні килимки. Перевірте горизонтальне положення машини за допомогою рівня.

Крім того, можна скористатись порадами інших експертів, які спеціалізуються на ремонті пралок.

Хоча багато їхніх порад багато в чому схожі.

Також не буде зайвим згадати, як просто очистити пральну машину від запахів, плісняви та бруду.

Фото water-service.com.ua/

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