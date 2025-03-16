Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський, який наприкінці минулого року поміняв керівника Київської міської військової адміністрації, призначив нового начальника Генштабу ЗСУ.

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Наразі цю посаду обіймає генерал-майор Андрій Гнатов, повідомляють в Генштабі Збройних сил України. До цього генерал-майор був заступником начальника Генштабу

Перед новим начштабу поставлено низку завдань, в тому числі, й підвищення «ефективності управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень ставки верховного головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами».

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який раніше обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ, продовжить службу на посаді генерального інспектора Міністерства оборони України.

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«Новий генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах», — інформують у Генштабі.

Зазначимо, що минулого місяця, 26 лютого, президент України звільнив Андрія Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ. Він обіймав цю посаду вісім місяців, починаючи з 24 червня 2024 року.

На початок широкомасштабного вторгнення Гнатов був начштабу — заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних Сил України, згодом — командувачем ОУВ «Примор'я» (Одеський напрямок).

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Навесні 2023 року, з другого місяця боїв за місто, керував обороною Бахмуту. Через рік був произначений командувачем військ Оперативного командування «Схід», а у червні 2024 року став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото з Вікіпедії

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