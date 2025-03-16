На щастя, обійшлося без сутичок: Кейт і Вільям відвідали матч, де вболівали за різні команди

Майбутній король Сполученого королівства принц Вільям відомий британцям як палкий прихильник футбольного клубу «Астон Вілла». Крім того, з 2016 року Вільям є покровителем Союзу регбістів Уельсу (WRU), а Кейт — покровителькою Футбольної ліги регбі (RFL) з 2022 року — на цій посаді вона змінила принца Гаррі, пишуть британські ЗМІ.

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Відповідно, у матчі між Уельсом та Англією з регбі, який відбувся днями в рамках «Шістки націй», принц та принцеса вболівали за різні команди: Вільям — за Уельс, а Кейт — за Англію.

Фото: Shutterstock

Шанувальники жартують, що відразу після матчу Вільям зазначив, що після повернення додому у них буде «напружена розмова».

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Звичайно, це був жарт, адже на відміну від деяких «занадто темпераментних фанатів», Кейт і Вільям — сучасні цивілізовані люди, які воліють чітко розділяти пристрасті на полі і у особистому житті.

Більш того — перед грою принц та принцеса Уельські зустрілися із травмованими гравцями обох команд, яких підтримує благодійний фонд Welsh Rugby Charitable Trust.

ЗМІ наголошують, що спільна поява пари стала можливою завдяки тому, що Кейт поступово повертається до громадських обов'язків після лікування, і у цьому їй всіляко допомагають Вільям і вся королівська родина.

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Нагадаємо, нещодавно журналісти дізналися, що мама Кейт Керол Міддлтон — затята «тусовщиця», а Вільям та Кейт із задоволенням навчилися готувати валлійські пироги.

Фото: AP

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