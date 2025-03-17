Двоє спортсменів загинули та троє травмовано у великій ДТП на трасі Дніпро — Кривий Ріг (фото)

На Дніпропетровщині, де нещодавно трапилася масштабна ДТП за участі пасажирського автобусу, зіштовхнулися легковий автомобіль та дві фури — є жетрви.

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Як повідомляє ресурс «СВОЇ. Кривий Ріг», аварія сталася на трасі Кривий Ріг — Дніпро біля Авдотівки.

Пасажир та водій легковика загинули на місці. Фото "СВОЇ. Кривий Ріг"

В легковій автівці Dacia Logan, яка рухалася у бік Кривого Рогу, їхали п'ятеро людей. Машина, йдучи на обгін, зачепила бензовоз, вилетіла на зустрічну смугу, зіштовхнувся лоб у лоб з вантажівкою «АТБ» та перекинулася.

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Троє пасажирів легковика шпиталізовані в тяжкому стані. Фото "СВОЇ. Кривий Ріг"

За даними ресурсу, водій та один з пасажирів легковика — 18-річні хлопці — померли на місці. Ще трьох підлітків віком 16−17 років шпиталізували з тяжкими травмами. Пізніше з'ясувалося, що загиблі — криворізькі бійці ММА.

18-річні Микита та Арсен загинули в ДТП. Фото зі сторінки "СВОЇ. Кривий Ріг"

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Хлопці поверталися з Відкритого чемпіонату області зі змішаних єдиноборств, що проходив у Дніпрі.

Нагадаємо, що цього року ДТП забрала життя мами трьох дітей та блогерки майже з 370 тисячами підписникі в Instagram Анни Жук (Аннет). Автівка, якою керував її чоловік, потрапила в аварію на трасі Харків — Київ.

Фото «СВОЇ. Кривий Ріг»

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