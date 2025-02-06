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Події

На Дніпропетровщині трапилася ДТП з автобусом: багато постраждалих

10:47 6 лютого 2025
Автобус після ДТП

У багатостраждальному Нікопольскому районі Дніпропетровській області вранці 6 лютого сталася ДТП з автобусом. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Кадри з місця подій

Рятувальники інформують, що Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о 7:00.

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Аварія сталася на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.

Місце аварії

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Водій автобуса «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, не впорався з керування, внаслідок чого транспорт в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.

Автобус в'їхав у дерево

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Бійці ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації. На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Медики надали допомогу усім потерпілим на місці, а декого госпіталізували

Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.

Також нагадаємо про смертельну ДТП за участю маршрутки у Києві — тоді теж знадобилася допомога рятувальників.

Фото dp.dsns.gov.ua/

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