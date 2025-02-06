На Дніпропетровщині трапилася ДТП з автобусом: багато постраждалих
У багатостраждальному Нікопольскому районі Дніпропетровській області вранці 6 лютого сталася ДТП з автобусом. Внаслідок аварії постраждали 14 осіб.
Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.
Рятувальники інформують, що Служба порятунку отримала повідомлення про ДТП о 7:00.
Аварія сталася на трасі Н-23 поблизу села Олексіївка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району.
Водій автобуса «Паз 4234», який перевозив працівників підприємства, не впорався з керування, внаслідок чого транспорт в'їхав у дерево. Внаслідок ДТП постраждало 13 пасажирів та водій.
Бійці ДСНС деблокували водія та передали медикам для госпіталізації. На місці аварії працювали шість рятувальників та дві одиниці спецтехніки.
Обставини ДТП будуть встановлювати співробітники поліції.
Також нагадаємо про смертельну ДТП за участю маршрутки у Києві — тоді теж знадобилася допомога рятувальників.
Фото dp.dsns.gov.ua/
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