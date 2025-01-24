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Події

Відома блогерка загинула у ДТП на трасі Харків — Київ

13:25 24 січня 2025
У ДТП загинула блогерка Анна Жук. Фото поліції

Чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода забрала життя мами трьох дітей та блогерки майже з 370 тисячами підписникі в Instagram Анни Жук (Аннет).

Про це повідомляє «РБК-Україна», зазначаючи, що ДТП сталася на трасі Харків — Київ.

Автівка потрапила у ДТП на трасі Київ - Харків. Фото поліції

Втім, наразі в поліції не повідомляють подробиць цієї дорожньо-транспортної пригоди. Офіційни загибель блогерки також не підтверджена.

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Новина почала розповсюджуватися після повідомлення блогера Жені Зуба, який зняв на відео ДТП на дорозі. А згодом з'явилася інформація, що загинула Анна.

За деякими даними, автівка потрапила у ДТП під час обгону. Фото поліції

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Ймовірно, пише видання, за кермом автівки перебував чоловік блогерки, який пішов на обгін та влетів у вантажівку. Жінка загинула на місці, а її чоловік та дитина ніби шпиталізовані.

Про Анну Жук пишуть, що мати трьох дітей була популярною блогеркою, вона ділилася подробицями свого життя з фоловерами, брала участь в проєктах з підтримки жінок.

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Анна брала участь у проєктах з підтримки жінок. Фото із соцмереж

Також харків'янка проводила майстер-класи та тренінги.

Нагадаємо, що нещодавно фура впала з мосту на Видубичах в Києві. На щастя, водій сильно не постраждав. Чоловіку стало зле за рулем й він не справився з керуванням.

Фото поліції

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