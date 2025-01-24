Відома блогерка загинула у ДТП на трасі Харків — Київ
Чергова смертельна дорожньо-транспортна пригода забрала життя мами трьох дітей та блогерки майже з 370 тисячами підписникі в Instagram Анни Жук (Аннет).
Про це повідомляє «РБК-Україна», зазначаючи, що ДТП сталася на трасі Харків — Київ.
Втім, наразі в поліції не повідомляють подробиць цієї дорожньо-транспортної пригоди. Офіційни загибель блогерки також не підтверджена.
Новина почала розповсюджуватися після повідомлення блогера Жені Зуба, який зняв на відео ДТП на дорозі. А згодом з'явилася інформація, що загинула Анна.
Ймовірно, пише видання, за кермом автівки перебував чоловік блогерки, який пішов на обгін та влетів у вантажівку. Жінка загинула на місці, а її чоловік та дитина ніби шпиталізовані.
Про Анну Жук пишуть, що мати трьох дітей була популярною блогеркою, вона ділилася подробицями свого життя з фоловерами, брала участь в проєктах з підтримки жінок.
Також харків'янка проводила майстер-класи та тренінги.
Нагадаємо, що нещодавно фура впала з мосту на Видубичах в Києві. На щастя, водій сильно не постраждав. Чоловіку стало зле за рулем й він не справився з керуванням.
Фото поліції4200
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