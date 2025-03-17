Позицію Трампа у війні росії проти України не схвалюють: що думають американці про дії президента США

Опитування CNN, проведене SSRS, показало, що 59 відсотків респондентів не схвалюють те, як Трамп, якого путін хоче обдурити спеціальною тактикою, керує відносинами Вашингтона з москвою. Близько 41 відсотка сказали протилежне. Що стосується України, то згідно з опитуванням, 55 відсотків американців не схвалюють президентське управління ситуацією в охопленій війною Україні, тоді як 44 відсотки сказали, що схвалюють це, пише The Hill.

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Майже шість із 10 осіб, 59 відсотків, сказали, що «не надто» або «зовсім малоймовірно», що підхід Трампа до російсько-української війни принесе довгостроковий мир між двома країнами. Близько 41 відсотка не погодилися.

Американці були розділені, коли їх запитали, чи США надають Україні «забагато», «замало» чи «потрібну кількість». Близько третини, 32 відсотки, стверджували, що Вашингтон робить занадто багато. Майже чотири з 10 респондентів, 38 відсотків сказали, що США роблять занадто мало, а ще 30 відсотків сказали, що допомога надається в належному розмірі, свідчить опитування.

Опитування проводилося під час переговорів Вашингтона як з українськими, так і з російськими офіційними особами щодо реалізації 30-денної угоди про припинення вогню з надією на завершення війни.

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Опитування показало, що більшість американців вважають, що Трамп занадто тісно пов’язаний з росією. Відомо, що 56% дорослих американців погодилися з твердженням, що президент США занадто близький до москви.

Раніше повідомлялося, що європейські радники з безпеки терміново вирушили до США для переговорів.

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